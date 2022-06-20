В Тобольске на одной из улиц заметили опасное растение

«Куда смотрит городская администрация? На территории города очень пышно цветет ядовитый борщевик. Пока только 2 куста. Но он очень быстро размножается. Территория Знаменского монастыря по ул. Декабристов», пишут возмущенные пользователи.
Стоит отметить, что борщевик начинает активно цвести в июле. В его соке содержатся светочувствительные вещества, которые под воздействием солнца активируются и могут вызвать серьёзные ожоги.
Между тем, комментаторы отмечают, что есть разные виды борщевика. Ядовитым считается искусственно выведенный, который встречается на территории Тюмени. В Тобольске же он ранее замечен не был.
Напомним, что в прошлом году в Тюмени велась активная борьба с борщевиком. Начиная с конца июля активисты из «Молодой гвардии» каждую неделю искали ядовитый борщевик, прочёсывая пригород и территории, где чаще всего отдыхают горожане. Мониторинг закончился только осенью.