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В Тобольске на одной из улиц заметили опасное растение

20 июня 10:05
Фото: Ольга Юзеева
Жители Тобольска жалуются в соцсетях, что в исторической части города выросло опасное растение — борщевик, от которого можно получить сильные ожоги. Информацию об этом разместили в паблике ВКонтакте «Типичный Тобольск».

«Куда смотрит городская администрация? На территории города очень пышно цветет ядовитый борщевик. Пока только 2 куста. Но он очень быстро размножается. Территория Знаменского монастыря по ул. Декабристов», пишут возмущенные пользователи.

Стоит отметить, что борщевик начинает активно цвести в июле. В его соке содержатся светочувствительные вещества, которые под воздействием солнца активируются и могут вызвать серьёзные ожоги.

Между тем, комментаторы отмечают, что есть разные виды борщевика. Ядовитым считается искусственно выведенный, который встречается на территории Тюмени. В Тобольске же он ранее замечен не был.

Напомним, что в прошлом году в Тюмени велась активная борьба с борщевиком. Начиная с конца июля активисты из «Молодой гвардии» каждую неделю искали ядовитый борщевик, прочёсывая пригород и территории, где чаще всего отдыхают горожане. Мониторинг закончился только осенью.

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#Новости#Тобольск#Юлия Николаева#Происшествия
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