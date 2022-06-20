В Тобольске на одной из улиц заметили опасное растение

Напомним, что в прошлом году в Тюмени велась активная борьба с борщевиком. Начиная с конца июля активисты из «Молодой гвардии» каждую неделю искали ядовитый борщевик, прочёсывая пригород и территории, где чаще всего отдыхают горожане. Мониторинг закончился только осенью.