В России озвучили итоги прошедшего ПМЭФ-2022

Следует отметить, что 25-й ПМЭФ проходил в условиях беспрецедентных санкционных мер, с которыми столкнулась сейчас Россия, пишет newsnn.ru. Однако это не сказалось на внимании к крупнейшему международному экономическому событию со стороны руководителей как российских, так и зарубежных структур.
Недружественные государства в преддверии форума активно предпринимали попытки ограничить возможности участия в нем официальных лиц и представителей бизнес-сообществ. Между тем, невзирая на все меры противостояния, в мероприятиях ПМЭФ поучаствовали свыше 14 тысяч человек, прибывшие из 130 стран. 81 государство направило в Санкт-Петербург своих официальных представителей.
ПМЭФ представляет собой смысловой информационный центр, который отражает срез развития экономики, а также намерение России продвигать ее технологическую составляющую. Об этом заявил советник главы российского государства Антон Кобяков, занимающий пост ответственного секретаря организационного комитета форума.
Он назвал ПМЭФ масштабной дискуссионной площадкой для свободного, «без купюр» обмена мнениями по важнейшим вопросам международной повестки. «В данном случае отсутствуют и цензура, и диктат», – заявил официальный представитель оргкомитета.
В пленарном заседании ПМЭФ-2022 очно участвовали российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Свои видеообращения направили египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и председатель КНР Си Цзиньпин.
Участниками ПМЭФ-2022 были не менее 130 высокопоставленных чиновников из различных государств. На мероприятиях форума побывали свыше 60 официальных представителей органов законодательной и исполнительной властей. Они акцентировали внимание на эффективной деятельности российских властей в вопросах, связанных с моделированием реальности в непростых условиях, в которых оказалась в настоящее время экономика. В рамках ПМЭФ-2022 прошли первые дискуссии общественности на тему программ, ориентированных на развитие Российской Федерации в разных сферах.
На ПМЭФ-2022 прибыли члены делегаций из всех регионов России, из них 80 губернаторов. Главы субъектов РФ имели возможность обменяться опытом с коллегами и наладить важные международные контакты. Участниками форума стали 1700 представителей бизнеса, руководящих предприятиями и компаниями.
Мероприятия ПМЭФ-2022 освещали 3500 журналистов более чем из 30 государств. Медиахолдинг 1MI выступал официальным информационным партнером форума.
Организатор ПМЭФ-2022 – фонд «Росконгресс». На его официальном сайте подробно изложены все итоги крупнейшего международного экономического события.