В России озвучили итоги прошедшего ПМЭФ-2022

Участниками ПМЭФ-2022 были не менее 130 высокопоставленных чиновников из различных государств. На мероприятиях форума побывали свыше 60 официальных представителей органов законодательной и исполнительной властей. Они акцентировали внимание на эффективной деятельности российских властей в вопросах, связанных с моделированием реальности в непростых условиях, в которых оказалась в настоящее время экономика. В рамках ПМЭФ-2022 прошли первые дискуссии общественности на тему программ, ориентированных на развитие Российской Федерации в разных сферах.