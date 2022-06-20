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В районе Тюменской слободы появится трасса на 2 километра

20 июня 13:13
Фото: ГУС Тюменской области
По информации ГУС по Тюменской области, в районе Тюменской слободы строители прокладывают дорогу по улицам Калинина и Фармана Салманова. Объект финансируется за счёт средств инфраструктурного кредита на 6,5 млрд рублей.

«Кроме ул. Ф. Салманова средства пойдут на завершение строительства развязки на пересечении ул. Мельникайте — ул. Дружбы, строительство развязки на Черишевском тракте в районе д. Патрушево и школы в Ямальском-2»,отмечают в ведомстве.

Ожидается, что общая протяжённость трассы составит 2,3 километров Здесь же появятся тротуары шириной 2,5 метра и велодорожки. Для удобства здесь появятся десятки парковочных мест и поставят остановки по улице Калинина (ул. Ф. Салманова) на участке от ул. Уездной до ул. Небесной (д. Дударева).

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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