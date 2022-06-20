В районе Тюменской слободы появится трасса на 2 километра

Ожидается, что общая протяжённость трассы составит 2,3 километров Здесь же появятся тротуары шириной 2,5 метра и велодорожки. Для удобства здесь появятся десятки парковочных мест и поставят остановки по улице Калинина (ул. Ф. Салманова) на участке от ул. Уездной до ул. Небесной (д. Дударева).