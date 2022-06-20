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В День молодежи тюменцев приглашают на фестиваль «Лови волну»

20 июня 09:02
Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области
26 июня в Тюмени пройдет фестиваль «Лови волну» в честь Дня молодежи. Горожане смогут побывать на мастер-классах, посмотреть концерт, поучаствовать в викторинах и спортивных состязаниях. Мероприятие начнется в 16 часов, а завершится в 22 часа, сообщили в пресс-службе Медиацентра молодежной политики Тюменской области.
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Тюмень

В программе фестиваля есть различные выступления. Свои представления покажут музыканты сообщества «Музсходка», шиз-оркестр «Каша», команда «Богатые», которая победила в сезоне «Импровизация. Команды» в Тюмени.

Все мероприятия пройдут на площадке у «Конторы пароходства». Её разделят на несколько тематических локаций: театр, музыка, городская среда, активный образ жизни и другие. Здесь же зрители смогут узнать больше о молодежных пространствах в регионе.

Фото: Пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области

Для тюменцев, увлекающихся спортом, подготовят полосу препятствий. В рамках программы «Лови волну» можно будет сыграть в крестики-нолики пожарными огнетушителями, испытать себя в текболе, принять участие в перформансах, посмотреть фестиваль косплея Students Cosplay Fest.

Кроме того, состоится концерт «Сокровище семи морей» от призеров «Российской студенческой весны». А всех желающих будут ждать также в большом зале «Конторы пароходства» — здесь пройдут командные интеллектуальные игры.

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