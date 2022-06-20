В День молодежи тюменцев приглашают на фестиваль «Лови волну»

В программе фестиваля есть различные выступления. Свои представления покажут музыканты сообщества «Музсходка», шиз-оркестр «Каша», команда «Богатые», которая победила в сезоне «Импровизация. Команды» в Тюмени.
Все мероприятия пройдут на площадке у «Конторы пароходства». Её разделят на несколько тематических локаций: театр, музыка, городская среда, активный образ жизни и другие. Здесь же зрители смогут узнать больше о молодежных пространствах в регионе.
Для тюменцев, увлекающихся спортом, подготовят полосу препятствий. В рамках программы «Лови волну» можно будет сыграть в крестики-нолики пожарными огнетушителями, испытать себя в текболе, принять участие в перформансах, посмотреть фестиваль косплея Students Cosplay Fest.
Кроме того, состоится концерт «Сокровище семи морей» от призеров «Российской студенческой весны». А всех желающих будут ждать также в большом зале «Конторы пароходства» — здесь пройдут командные интеллектуальные игры.