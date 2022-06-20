Уланов: Масштабные СХ-проекты невозможны без партнерства бизнеса и государства

УК «Траст — Птицеводческие активы» входит в десятку ведущих агропромышленных предприятий по обрабатываемой площади и выпускаемой животноводческой продукции. УК объединяет сельхозактивы в разных субъектах Российской Федерации.
«Нам как банку непрофильных активов достались предприятия, которые должны были по всем признакам приостановить свою деятельность, но сейчас эти активы эффективно работают», — рассказал Уланов.
Ранее эти предприятия не соответствовали действующим в России энергосберегающим и экологическим нормам, но на них, после передачи УК «Траст — Птицеводческие активы», строятся объекты очистительной инфраструктуры.
Например, в минувшем году в Башкирии, на фабрике «Турбаслинские бройлеры» уже действует современная система, очищающая до 2400 кубометров воды в сутки. Кроме этого здесь строятся биологические очистные сооружения. При этом сообщается, что администрация региона субсидирует до 90% капитальных затрат. Уланов сообщил, что такие же сооружения возводятся в ЦФО и Челябинской области.
«В тех регионах, где партнерство с государством есть, программы успешно реализуются даже за тот короткий жизненный цикл, в период которого эти активы находятся в нашем управлении», — рассказал Антон Уланов.
Выступая на сессии «Устойчивое сельское хозяйство: приоритет государства и бизнеса» Уланов рассказал, что ограничение на доступ к технологиям также является проблемой российского сельского хозяйства.
«Мы поменяли логистику поставок, их географию, у нас работают программы импортозамещения. Сейчас работаем над развитием деятельности наших активов в 2023–2024 гг.» — сообщил Антон Уланов.
По его словам, зависимость от заграничных поставок не превышает 30% в области основных технологических операциях. Однако, в области охраны природы и энергосбережения сохраняется зависимость от заграницы на уровне 50%.
На роли современных технологий в сельском хозяйстве акцентировал внимание и глава управления по связи с государственными органами ОХК «Уралхим» Константин Иванов.