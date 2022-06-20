Уланов: Масштабные СХ-проекты невозможны без партнерства бизнеса и государства

Например, в минувшем году в Башкирии, на фабрике «Турбаслинские бройлеры» уже действует современная система, очищающая до 2400 кубометров воды в сутки. Кроме этого здесь строятся биологические очистные сооружения. При этом сообщается, что администрация региона субсидирует до 90% капитальных затрат. Уланов сообщил, что такие же сооружения возводятся в ЦФО и Челябинской области.