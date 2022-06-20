Тюменцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

По прогнозам синоптиков, опасное явление прогнозируется на 20 и 21 июня. Из-за него повышается вероятность возникновения пожаров на территории города.
«Всем ответственным службам необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации на территориях и объектах, усилить работу по патрулированию», рекомендуют в администрации Тюмени.
Стоит отметить, что 20 июня в Тюмени также ожидается штормовой ветер, скорость которого может достичь до 19 м/с. Также прогнозируется дожди и град. В отдельных районах могут быть грозы.