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Тюменцев предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

20 июня 06:20
Фото: 1Mi
На юге Тюменской области местами ожидается опасное явление — 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность). Оно может затронуть юго-восточные районы региона. Об этом сообщает Тюменский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, опасное явление прогнозируется на 20 и 21 июня. Из-за него повышается вероятность возникновения пожаров на территории города.

«Всем ответственным службам необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных происшествий, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации на территориях и объектах, усилить работу по патрулированию», рекомендуют в администрации Тюмени.

Стоит отметить, что 20 июня в Тюмени также ожидается штормовой ветер, скорость которого может достичь до 19 м/с. Также прогнозируется дожди и град. В отдельных районах могут быть грозы.

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