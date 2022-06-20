Тюменец пытается продать автограф Филиппа Киркорова за 20 млн рублей

Ранее «Наш город» сообщал на Авито продают базу отдыха у озера Андреевское, владелец хочет за 865 кв. м. почти 64 миллионов рублей. Объектом владеет компания «Сибстройсервис», которая с 2021 года проходит процесс банкротства.