Тюменец пытается продать автограф Филиппа Киркорова за 20 млн рублей

«Продаю автограф. Присутствует небольшой торг»,отметил тюменец в своём объявлении.
Уточняется, что автограф оставлен на открытке.
Впрочем в социальных сетях горожане отмечают, что «не купили бы его и за 50 рублей». В паблике «Типичная Тюмень» жители областной столицы скептически оценивают шансы продать автограф.
Ранее «Наш город» сообщал на Авито продают базу отдыха у озера Андреевское, владелец хочет за 865 кв. м. почти 64 миллионов рублей. Объектом владеет компания «Сибстройсервис», которая с 2021 года проходит процесс банкротства.