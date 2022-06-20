nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец пытается продать автограф Филиппа Киркорова за 20 млн рублей

20 июня 12:41
Фото: Скриншот Авито
Тюменец Василий пытается продать автограф Филиппа Киркорова за почти 20 млн рублей, его объявление размещено на сайте Авито. По данным сайта объявлений, у него 10 положительных отзывов, средняя оценка 4,8 балла.

«Продаю автограф. Присутствует небольшой торг»,отметил тюменец в своём объявлении.

Уточняется, что автограф оставлен на открытке.

Впрочем в социальных сетях горожане отмечают, что «не купили бы его и за 50 рублей». В паблике «Типичная Тюмень» жители областной столицы скептически оценивают шансы продать автограф.

Ранее «Наш город» сообщал на Авито продают базу отдыха у озера Андреевское, владелец хочет за 865 кв. м. почти 64 миллионов рублей. Объектом владеет компания «Сибстройсервис», которая с 2021 года проходит процесс банкротства.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25