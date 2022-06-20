Так проще: предприниматели Тюмени выбирают отраслевые решения от Сбера

Со временем цель стала глобальнее — захотелось насытить неизбалованный рынок Тюмени действительно качественными вещами для малышей и подростков.
Сегодня магазин Ярославы — OKAIDI, расположенный в одном из популярных ТЦ, предлагает большой выбор одежды российских марок. Это узнаваемая в городе торговая точка, однако нет предела совершенству.
Тюменскую предпринимательницу всегда привлекал рациональный подход ведения бизнеса, основанный на реальных цифрах. Но где получить необходимую статистику? На помощь пришел Сбер и новое решение для розничной торговли. Встроенный в систему «СберБизнес», этот сервис дает доступ к аналитике точки продаж, позволяет сравнивать себя с конкурентами в рамках отрасли и локации, а также дает рекомендации по ведению бизнеса.
Буквально за несколько месяцев использования Ярославе удалось составить исчерпывающий портрет своего покупателя и понять текущее положение дел на тюменском рынке.
«Аналитика, которую я получаю через решение Сбера для розничной торговли, позволяет мне увидеть свой бизнес в сравнении с другими. Где я на фоне конкурентов? Это, в свою очередь, помогает наметить план развития бизнеса. К тому же, сервис быстро развивается, сейчас я использую аналитику из вкладок «мужская» и «женская» одежда, и это уже дает немало информации, надеюсь, что в ближайшее время полноценно заработает мой профильный раздел — «детская одежда»,говорит Ярослава Трифонова.
«Мы в Сбере ценим обратную связь от наших клиентов, постоянно находимся в контакте для того, чтобы развивать полезные для предпринимателей сервисы. У Сбера есть предложения не только для розничной торговли, которой занимается Ярослава, но и для коммерческой недвижимости, ЖКХ, оптовой торговли и транспорта. Отраслевые решения нашим клиентам доступны бесплатно. Подключить их можно в интернет-банке „СберБизнес“ или с помощью клиентских менеджеров в офисах банка», — прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.