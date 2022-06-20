Так проще: предприниматели Тюмени выбирают отраслевые решения от Сбера

«Аналитика, которую я получаю через решение Сбера для розничной торговли, позволяет мне увидеть свой бизнес в сравнении с другими. Где я на фоне конкурентов? Это, в свою очередь, помогает наметить план развития бизнеса. К тому же, сервис быстро развивается, сейчас я использую аналитику из вкладок «мужская» и «женская» одежда, и это уже дает немало информации, надеюсь, что в ближайшее время полноценно заработает мой профильный раздел — «детская одежда»,говорит Ярослава Трифонова.