Секонд-хенды, киргизский контрафакт оденут россиян

Маркетплейсы РФ покидают Levi’s, Zara, Dutti, Victoria’s Secret, Reebok, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, H&M, и другие бренды. Другие магазины распродают остатки и рассчитывают наладить поставки. Похоже, что на рынки возвращаются 90-е, когда сомнительные по качеству вещи примеряли в примерочных на улице.
Между тем в России становятся всё более популярными шоп-туры. Основные направления: Москва, Казань, Иваново, Екатеринбург.
Производство одежды в России в последнее время развивалось. Например в Иваново действует почти 300 фабрик.
«Город Иваново считается текстильной столицей России, куда даже организованы шоп-туры. Но, к сожалению, заменить этими поездками шопинг в Милан, конечно, не получится. В Иваново можно ездить за постельным бельем, полотенцами, халатами, носками - но это не имеет отношения к пониманию современной моды. В то же Иваново ездят, как правило, женщины преклонного возраста»,отмечает исследователь моды Наталья Ксенчак.
Некоторые эксперты видят перспективы у нескольких местным брендов - «DOROTEYA», HELENA TADESSE.
Много швейных производств в Новосибирске и Екатеринбурге. Более того, здесь сформировался большой рынок трикотажа, хорошие экземпляры можно найти и в торговых центрах. Хорошо налаженные поставки и возможности сбыта продукции в местных маркетплейсах формируют новые центры моды.
«Во времена СССР производство одежды диктовалось государством и было лишено конкурентоспособности. Поэтому эстетическая ценность выпускаемой одежды была крайне низкой. Население в своей массе не получало ни качественной продукции, ни достойного визуального опыта, который так важен для воспитания вкуса. Кроме того, революция перечеркнула опыт и традиции русского костюма, который затем пытались безуспешно воссоздать. Можно сказать, что только к 2020-м годам культура fashion-потребления стала пробуждаться у широких масс. Европа и США уже создали сложнейший производственный цикл»,отмечает Наталия Ксенчак в интервью «Новым Известиям».
Одна из проблем – зависимость от импорта тканей и фурнитуры. Весь объём рынка текстиля в РФ оценивается в 2,6 трле рублей, 82% из них – это импорт. При этом зависимость отмечается от продукции из Италии, Китая, Турции, Киргизии.
«По хлопку, например, зависим от импорта – хлопок мы вообще не выращиваем. Все, что касается хлопковых тканей и переработки хлопка, мы зависим от импорта, Китая и Узбекистана, чистый хлопок мы получаем из Туркмении и Таджикистана»,сообщил президент Российского союза предпринимателей текстильной и лёгкой промышленности Андрей Разбродин.