Секонд-хенды, киргизский контрафакт оденут россиян

«Во времена СССР производство одежды диктовалось государством и было лишено конкурентоспособности. Поэтому эстетическая ценность выпускаемой одежды была крайне низкой. Население в своей массе не получало ни качественной продукции, ни достойного визуального опыта, который так важен для воспитания вкуса. Кроме того, революция перечеркнула опыт и традиции русского костюма, который затем пытались безуспешно воссоздать. Можно сказать, что только к 2020-м годам культура fashion-потребления стала пробуждаться у широких масс. Европа и США уже создали сложнейший производственный цикл»,отмечает Наталия Ксенчак в интервью «Новым Известиям».