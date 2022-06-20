С начала года в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

В Тюменской области, не считая ХМАО и ЯНАО, за период с января по апрель 2022 года вырос объем платных услуг. За 1 квартал текущего года он составлял 33 млрд 554,5 млн рублей, а к концу апреля — уже 45 млрд 670,7 млн рублей. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года, то объем вырос почти на 6 млрд рублей.
Самая заметная динамика произошла в апреле 2022 года. За этот месяц объем предоставляемых платных услуг составил более 12 млрд рублей. В январе и марте показатели примерно одинаковые — более 11 млрд рублей. В феврале текущего года объем достиг уровня 10 млрд 770,6 млн рублей.
Заметное подорожание произошло в сфере услуг зарубежного туризма. По сравнению с апрелем 2021 года, индекс составил 134,5%. Индекс бытовых услуг на втором месте (116,6%), на третьем — услуги организаций культуры (115,8%).
При сравнении с декабрем 2021 года, услуги зарубежного туризма подорожали на 134,1%, организаций культуры — 111,3%, медицинские услуги — 107,5%.