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С начала года в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

20 июня 05:18
Фото: 1Mi
За начало 2022 года в Тюменской области объем платных услуг, предоставляемых населению, вырос и достиг отметки в 45 млрд 670,7 млн рублей. Максимальное подорожание отмечено в сфере услуг зарубежного туризма. Данные об этом опубликовал Тюменьстат.
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Туризм

В Тюменской области, не считая ХМАО и ЯНАО, за период с января по апрель 2022 года вырос объем платных услуг. За 1 квартал текущего года он составлял 33 млрд 554,5 млн рублей, а к концу апреля — уже 45 млрд 670,7 млн рублей. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года, то объем вырос почти на 6 млрд рублей.

Самая заметная динамика произошла в апреле 2022 года. За этот месяц объем предоставляемых платных услуг составил более 12 млрд рублей. В январе и марте показатели примерно одинаковые — более 11 млрд рублей. В феврале текущего года объем достиг уровня 10 млрд 770,6 млн рублей.

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Заметное подорожание произошло в сфере услуг зарубежного туризма. По сравнению с апрелем 2021 года, индекс составил 134,5%. Индекс бытовых услуг на втором месте (116,6%), на третьем — услуги организаций культуры (115,8%).

При сравнении с декабрем 2021 года, услуги зарубежного туризма подорожали на 134,1%, организаций культуры — 111,3%, медицинские услуги — 107,5%.

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