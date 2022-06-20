С начала года в Тюменской области подорожали услуги зарубежного туризма

В Тюменской области, не считая ХМАО и ЯНАО, за период с января по апрель 2022 года вырос объем платных услуг. За 1 квартал текущего года он составлял 33 млрд 554,5 млн рублей, а к концу апреля — уже 45 млрд 670,7 млн рублей. Если сравнивать с тем же периодом 2021 года, то объем вырос почти на 6 млрд рублей.