Рассматриваем меню новой сети ресторанов «Вкусно и точка» в городе Тюмени

Мы узнали цены на 9 элементов меню открывшегося в Тюмени ресторана «Вкусно и точка». Пока они не сильно отличаются от того, что было в «Макдональдсе», но некоторые продукты тюменцы пока не смогут купить.

Сюжет Тюмень