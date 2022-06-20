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Рассматриваем меню новой сети ресторанов «Вкусно и точка» в городе Тюмени

20 июня 17:00
Фото: «НашГород»
Мы узнали цены на 9 элементов меню открывшегося в Тюмени ресторана «Вкусно и точка». Пока они не сильно отличаются от того, что было в «Макдональдсе», но некоторые продукты тюменцы пока не смогут купить.
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Тюмень

«Чикен Премьер» стоит 173 рубля, наггетсы — 207 рублей, куриные крылышки можно взять по 173 рубля, а чикенбургер обойдётся в 66 рублей. «Большой Снэк Бокс» с картошкой фри и крылышками обойдётся в 454 рубля. Двойной чизбургер стоит 140 рублей, напитки разливают по акции.

Фото: «НашГород»

Здесь же можно купить газированные напитки.

Скорее всего в ближайшее время меню (и возможно название) ресторана изменится. Тюменцам предложат больше различных блюд. Стоит отметить, что сетью ресторанов управляет ООО «СПП».

Ранее мы сообщали, что в ресторане на Мориса Тореза отмечается большое число клиентов. В забегаловке на Пермякова мало людей.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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