Рассматриваем меню новой сети ресторанов «Вкусно и точка» в городе Тюмени

«Чикен Премьер» стоит 173 рубля, наггетсы — 207 рублей, куриные крылышки можно взять по 173 рубля, а чикенбургер обойдётся в 66 рублей. «Большой Снэк Бокс» с картошкой фри и крылышками обойдётся в 454 рубля. Двойной чизбургер стоит 140 рублей, напитки разливают по акции.
Здесь же можно купить газированные напитки.
Скорее всего в ближайшее время меню (и возможно название) ресторана изменится. Тюменцам предложат больше различных блюд. Стоит отметить, что сетью ресторанов управляет ООО «СПП».
Ранее мы сообщали, что в ресторане на Мориса Тореза отмечается большое число клиентов. В забегаловке на Пермякова мало людей.