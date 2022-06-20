Открытие «Вкусно и точка», хедлайнер концерта ко Дню города, кадровые перестановки

В Тюмени открылись рестораны «Вкусно и точка»
По информации источника «Нашего города», сегодня в областной столице снова открылись заведения бывшего «Макдональдса». В точке на улице Мориса Тореза снова готовят бургеры. В связи с открытием в ресторан быстрого питания пришло много тюменцев. Отмечается, что в связи с ребрендингом изменилось и меню заведения.
Работает и филиал на улице Пермякова. Изменилось оформление электронных табло для заказа. Также еду с собой кладут в крафтовые пакеты без логотипов.
Тем временем, на фасадах зданий пока не разместили логотипы «Вкусно и точка».
На Дне города в Тюмени выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов
В областной столице готовится выступление рок-музыканта Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Ирину Плесовских, исполняющую обязанности директора департамента культуры. Программа проведения праздника будет известна к середине июля.
Стоит отметить, что в День города будут работать различные площадки, где выступят различные исполнители. Областную столицу планируют украсить к празднеству. В 2022 году Тюмени исполнится 436 лет.
К подобным праздникам готовятся и в других городах региона. Так, в День города в Ялуторовске планируют запустить праздничный фейерверк стоимостью в 406 тысяч рублей.
Александр Сухомяткин станет во главе управы Калининского округа
Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе администрации Тюмени, Руслан Кухарук подписал распоряжения о назначении Александра Сухомяткина на должность главы управы Калининского административного округа. Ранее он руководил Восточным округом — это место займет Евгений Триль. Они заступят на новые должности с 21 июня.
В администрации города отметили, что Александр Сухомяткин работает на муниципальной и государственной службе более 35 лет. В 2007 году он получил должность в администрации Тюмени. Стаж работы Евгения Триля составляет более 10 лет. В 2017 году он заступил на должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.
Стоит отметить, что бывшего главу Калининского административного округа Владимира Кильтау в начале лета назначили на пост директора департамента городского хозяйства Тюмени.