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Открытие «Вкусно и точка», хедлайнер концерта ко Дню города, кадровые перестановки

20 июня 18:58
Фото: 1Mi
Сегодня в областной столице вновь открылись бывшие рестораны сети «Макдональдс». Согласно источнику «Нашего города» теперь точки работают под брендом «Вкусно и точка», хоть вывески с логотипами пока не появились.
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Тюмень

В Тюмени открылись рестораны «Вкусно и точка»

По информации источника «Нашего города», сегодня в областной столице снова открылись заведения бывшего «Макдональдса». В точке на улице Мориса Тореза снова готовят бургеры. В связи с открытием в ресторан быстрого питания пришло много тюменцев. Отмечается, что в связи с ребрендингом изменилось и меню заведения.

Фото: «НашГород»

Работает и филиал на улице Пермякова. Изменилось оформление электронных табло для заказа. Также еду с собой кладут в крафтовые пакеты без логотипов.

Фото: «НашГород»

Тем временем, на фасадах зданий пока не разместили логотипы «Вкусно и точка».

На Дне города в Тюмени выступит рок-музыкант Вячеслав Бутусов

В областной столице готовится выступление рок-музыканта Вячеслава Бутусова, лидера и вокалиста группы Nautilus Pompilius. Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на Ирину Плесовских, исполняющую обязанности директора департамента культуры. Программа проведения праздника будет известна к середине июля.

Стоит отметить, что в День города будут работать различные площадки, где выступят различные исполнители. Областную столицу планируют украсить к празднеству. В 2022 году Тюмени исполнится 436 лет.

К подобным праздникам готовятся и в других городах региона. Так, в День города в Ялуторовске планируют запустить праздничный фейерверк стоимостью в 406 тысяч рублей.

Александр Сухомяткин станет во главе управы Калининского округа

Как рассказали «Нашему городу» в пресс-службе администрации Тюмени, Руслан Кухарук подписал распоряжения о назначении Александра Сухомяткина на должность главы управы Калининского административного округа. Ранее он руководил Восточным округом — это место займет Евгений Триль. Они заступят на новые должности с 21 июня.

В администрации города отметили, что Александр Сухомяткин работает на муниципальной и государственной службе более 35 лет. В 2007 году он получил должность в администрации Тюмени. Стаж работы Евгения Триля составляет более 10 лет. В 2017 году он заступил на должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.

Стоит отметить, что бывшего главу Калининского административного округа Владимира Кильтау в начале лета назначили на пост директора департамента городского хозяйства Тюмени.

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