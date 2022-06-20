Открытие «Вкусно и точка», хедлайнер концерта ко Дню города, кадровые перестановки

В администрации города отметили, что Александр Сухомяткин работает на муниципальной и государственной службе более 35 лет. В 2007 году он получил должность в администрации Тюмени. Стаж работы Евгения Триля составляет более 10 лет. В 2017 году он заступил на должность заместителя руководителя управы Ленинского округа.