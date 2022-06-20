Оплату по QR-коду от SberPay подключили 5 тысяч тюменских магазинов

Сервис оплаты по QR-коду от SberPay дает возможность расплачиваться в магазинах удобным способом — с помощью телефона. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе магазина и подтвердить оплату в приложении Сбербанк Онлайн. Клиенты могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC.