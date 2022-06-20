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Оплату по QR-коду от SberPay подключили 5 тысяч тюменских магазинов

20 июня 11:17
Фото: Сбербанк
Более пяти тысяч торговых точек в Тюменской области (без учета Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов) принимают безналичную оплату по QR-коду от SberPay. Только с начала этого года количество магазинов, которые поддерживают эту технологию Сбера, увеличилось в три раза.

Сервис оплаты по QR-коду от SberPay дает возможность расплачиваться в магазинах удобным способом — с помощью телефона. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе магазина и подтвердить оплату в приложении Сбербанк Онлайн. Клиенты могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC.

Покупатель может и сам сформировать QR-код в своем телефоне через приложение Сбербанк Онлайн. После того как кассир отсканирует код, оплата проходит с карты клиента.

«Оплачивать покупки по SberPay с помощью QR-кода не только быстро и удобно, но и выгодно. Вы сохраняете все преимущества банковской карты — безопасность и начисление бонусов СберСпасибо, при этом вам необязательно носить карту с собой», сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.

#Новости#Анна Доронина#Общество
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