Оплату по QR-коду от SberPay подключили 5 тысяч тюменских магазинов

Сервис оплаты по QR-коду от SberPay дает возможность расплачиваться в магазинах удобным способом — с помощью телефона. Для этого достаточно отсканировать QR-код на кассе магазина и подтвердить оплату в приложении Сбербанк Онлайн. Клиенты могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных, банковской карты и смартфона с NFC.
Покупатель может и сам сформировать QR-код в своем телефоне через приложение Сбербанк Онлайн. После того как кассир отсканирует код, оплата проходит с карты клиента.
«Оплачивать покупки по SberPay с помощью QR-кода не только быстро и удобно, но и выгодно. Вы сохраняете все преимущества банковской карты — безопасность и начисление бонусов СберСпасибо, при этом вам необязательно носить карту с собой», сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.