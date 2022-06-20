Июньскую жару в Тюмени сменят похолодание и дожди

На смену июньскому зною на тюменскую землю придут дожди. В понедельник, 20 июня, в областной столице температура воздуха в ночные часы составит + 16 +17, днем столбики термометров поднимутся до +23 + 28. Вероятны грозы, осадки в виде дождя и града, ветер порывами до 19 метров в секунду.

Во вторник, 21 июня, будет дождь и похолодает. Ночью столбики термометров покажут + 14 + 16, днем максимальная температура воздуха составит + 17 + 19. В среду погода существенно не изменится — дожди и + 17 в ночные часы, до + 18 + 20 в светлое время суток. В четверг, 23 июня, ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха составит + 18 + 20 ночью, к полудню столбики термометров поднимутся до + 21 + 24. В пятницу, последний день рабочей недели, по прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность и + 16 + 18 ночью, до + 23 + 24 в светлое время суток. В выходные дни, субботу и воскресенье, немного похолодает — ночью термометры покажут + 15 + 17, максимальная температура воздуха днем составит + 20 + 22. Осадки в эти дни маловероятны.