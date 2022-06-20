Депутат Госдумы предлагает прекратить уплату взносов в ВОЗ

Леонов считает, что полностью выходить из Всемирной организации здравоохранения России не стоит. Вместо этого можно начать платить взносы в рублях или вообще приостановить выплаты. И до тех пор, пока “ВОЗ официально не заявит о своем нейтральном статусе по отношению к различным странам и не начнет нормальный диалог с РФ” не возобновлять уплату членских взносов.