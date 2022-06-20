«Бумер» и «Бумер. Фильм второй»: спецпоказы фильмов Петра Буслова накануне премьеры

Показы состоятся накануне выхода фильмов в повторный прокат. Зрители смогут погрузиться в брутальную атмосферу фильмов о роковых событиях с разборками и стрельбой из жизни четырех друзей вне закона.
«Бумер»:
По ночным улицам Москвы уходит от погони черный BMW. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, а чёрный бумер — мощный и надежный — уносит их всё дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца.
«Бумер. Фильм второй»:
Константин Огородников (Кот) выходит из колонии, не отсидев положенный срок. Он стал другим человеком и мечтает начать жизнь с чистого листа. Но прежде в память о погибшем товарище он должен отыскать одного человека. Однако встреча с семнадцатилетней Дашкой переворачивает все его планы.