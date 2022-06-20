«Бумер» и «Бумер. Фильм второй»: спецпоказы фильмов Петра Буслова накануне премьеры

По ночным улицам Москвы уходит от погони черный BMW. Цепь роковых событий с разборками и стрельбой поставила четырех друзей вне закона. В жизни без правил им нет пути назад, а чёрный бумер — мощный и надежный — уносит их всё дальше от Москвы, в шальную и безжалостную глушь российских дорог. Никто из них не хотел убивать. Никто из них не хотел умирать. Но этот путь им придется пройти до конца.