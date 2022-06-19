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В Тюменской области за 3 года увеличилось число завещаний

19 июня 05:14
Фото: 1Mi
Жители региона стали заботиться о составлении завещаний. За три года их число заметно выросло, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на областную нотариальную палату.
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Тюмень

С 2019 года по 2021 год число завещаний в Тюменской области увеличилось с 3 896 до 4 651. Отмечается, что чаще с этим вопросом обращаются граждане старше 60 лет, однако немало молодых людей тоже составляют завещание. Как правило, молодые жители региона решаются на это из-за серьезных заболеваний. Эксперты считают, что это характерно для всей России.

Часто отмечаются и случаи отмены завещаний. Как правило, за этим обращаются из-за изменения отношений и нарушения устных договоренностей. Завещания также отменяют из-за смерти наследников.

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