В Тюменской области за 3 года увеличилось число завещаний

С 2019 года по 2021 год число завещаний в Тюменской области увеличилось с 3 896 до 4 651. Отмечается, что чаще с этим вопросом обращаются граждане старше 60 лет, однако немало молодых людей тоже составляют завещание. Как правило, молодые жители региона решаются на это из-за серьезных заболеваний. Эксперты считают, что это характерно для всей России.