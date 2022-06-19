В Тюменской области 20 июня ожидаются штормовой ветер и град

Ранее штормовое предупреждение в Тюменской области было объявлено в пятницу, 17 июня. Ухудшение погоды ожидалось в воскресенье, 19 июня. Всего с начала месяца в регионе было 6 штормовых предупреждений (с учетом сегодняшнего).