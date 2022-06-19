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В Тюменской области 20 июня ожидаются штормовой ветер и град

19 июня 11:32
Фото: 1Mi
Дожди, град и ветер порывами до 19 метров в секунду ожидаются в Тюменской области в понедельник, 20 июня. По прогнозам специалистов гидрометцентра, температура воздуха ночью составит + 12 + 17, в дневные часы + 23 + 28, местами до + 33.

В отдельных районах пройдут грозы, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с и порывами до 19 метров в секунду.

Ранее штормовое предупреждение в Тюменской области было объявлено в пятницу, 17 июня. Ухудшение погоды ожидалось в воскресенье, 19 июня. Всего с начала месяца в регионе было 6 штормовых предупреждений (с учетом сегодняшнего).

На минувших выходных из-за грозы без света на несколько часов остались дачные участки, расположенные в районе озера Андреевское. А 10 июня в 30 километрах от Тюмени выпал град размером с крупный горох.

#Новости#Штормовое предупреждение#Погода в Тюмени#Валентина Бурнашева#Общество
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