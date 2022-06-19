В Тюменской области 20 июня ожидаются штормовой ветер и град

В отдельных районах пройдут грозы, будет дуть юго-восточный ветер с переходом на северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с и порывами до 19 метров в секунду.
Ранее штормовое предупреждение в Тюменской области было объявлено в пятницу, 17 июня. Ухудшение погоды ожидалось в воскресенье, 19 июня. Всего с начала месяца в регионе было 6 штормовых предупреждений (с учетом сегодняшнего).
На минувших выходных из-за грозы без света на несколько часов остались дачные участки, расположенные в районе озера Андреевское. А 10 июня в 30 километрах от Тюмени выпал град размером с крупный горох.