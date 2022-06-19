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В Тюмени стартует третий этап опрессовок

19 июня 08:35
Фото: 1Mi
Третий этап гидравлических испытаний на теплосетях стартует с 20 июня в Тюмени. Без горячего водоснабжения на 12 дней останутся жители домов, расположенных на улицах 30 лет Победы, 9 января, Амурской, Баумана, Червишевском и Московском трактах, Валерии Гнаровской, Гастелло, Демьяна Бедного, Мельникайте, Широтной и др.
Сюжет
Тюмень

Следующий, 4 этап, опрессовочных работ начнется 4 июля и продлится 9 дней. Отключение горячего водоснабжения затронет дома, расположенные на улицах 50 лет Октября, Республики, Одесской, Энергетиков, Пермякова.

Всего этим летом будет проведено семь этапов гидравлических испытаний. Последний из них пройдет с 15 по 28 августа. Подробнее с графиком отключений ГВС можно ознакомиться на сайте УСТЭК.

Отметим, с начала сезона ремонтных работ специалисты УСТЭК уже поверили на прочность около 75 километров сетей.

Ранее «Наш Город» писал, что вначале июля в Тобольске на восемь дней будет отключен газ. Данная мера вызвана необходимостью проведения ремонта на газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Сургут».

#Новости#Горячая вода#Тюмень#Опрессовка#Валентина Бурнашева#Общество
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