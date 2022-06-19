В Тюмени стартует третий этап опрессовок

Следующий, 4 этап, опрессовочных работ начнется 4 июля и продлится 9 дней. Отключение горячего водоснабжения затронет дома, расположенные на улицах 50 лет Октября, Республики, Одесской, Энергетиков, Пермякова.
Всего этим летом будет проведено семь этапов гидравлических испытаний. Последний из них пройдет с 15 по 28 августа. Подробнее с графиком отключений ГВС можно ознакомиться на сайте УСТЭК.
Отметим, с начала сезона ремонтных работ специалисты УСТЭК уже поверили на прочность около 75 километров сетей.
Ранее «Наш Город» писал, что вначале июля в Тобольске на восемь дней будет отключен газ. Данная мера вызвана необходимостью проведения ремонта на газораспределительной станции ООО «Газпром трансгаз Сургут».