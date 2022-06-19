В Тюмени пропал 14-летний подросток

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе нашли двух пенсионерок 1939 и 1942 годов рождения. У бабушек была кратковременная потеря памяти — волонтеры объявили поиск родственников старушек. В настоящее время родные пенсионерок найдены — пожилые тюменки находятся дома с семьей.