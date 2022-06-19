nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени пропал 14-летний подросток

19 июня 07:32
Фото: 1Mi
В Тюмени ищут пропавшего 14-летнего школьника. Дмитрий Мусаев ушел накануне из дома, расположенного на улице Иртышской, и после этого перестал выходить на связь с родными. В настоящее время поисками ребенка занимаются волонтеры поискового отряда «Бела Сова — Тюмень».
Сюжет
Тюмень

В ориентировке сообщается, что Дмитрий был одет в полосатые черно-белые шорты, черную футболку с надписью и рисунком Венома, на ногах — сланцы. Рост подростка около 1,7 метра, телосложение — плотное, волосы — светло-русые.

Всех, у кого имеется какая-либо информации о местонахождении школьника, просят звонить по номерам: 102, 8 (3452) 79-98-06 или 8-932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе нашли двух пенсионерок 1939 и 1942 годов рождения. У бабушек была кратковременная потеря памяти — волонтеры объявили поиск родственников старушек. В настоящее время родные пенсионерок найдены — пожилые тюменки находятся дома с семьей.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25