В Тюмени пропал 14-летний подросток

В ориентировке сообщается, что Дмитрий был одет в полосатые черно-белые шорты, черную футболку с надписью и рисунком Венома, на ногах — сланцы. Рост подростка около 1,7 метра, телосложение — плотное, волосы — светло-русые.
Всех, у кого имеется какая-либо информации о местонахождении школьника, просят звонить по номерам: 102, 8 (3452) 79-98-06 или 8-932-32-39-911.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на этой неделе нашли двух пенсионерок 1939 и 1942 годов рождения. У бабушек была кратковременная потеря памяти — волонтеры объявили поиск родственников старушек. В настоящее время родные пенсионерок найдены — пожилые тюменки находятся дома с семьей.