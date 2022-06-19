В Тюмени объяснили причину уничтожения сосен в Тюменской слободе

Как рассказали в ЛесПаркХозе, ранее специалисты провели комиссионное обследование, по результатам которого было принято решение о пересадке 220 деревьев из данной зеленой зоны. Оставшиеся сосны, к сожалению, пересадить невозможно, так как нельзя сформировать ком земли с корневой системой заготовочной машиной.