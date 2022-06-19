В Тюмени объяснили причину уничтожения сосен в Тюменской слободе

Как рассказали в ЛесПаркХозе, ранее специалисты провели комиссионное обследование, по результатам которого было принято решение о пересадке 220 деревьев из данной зеленой зоны. Оставшиеся сосны, к сожалению, пересадить невозможно, так как нельзя сформировать ком земли с корневой системой заготовочной машиной.
«Деревья высажены самосевом. И при их делении на одиночные растения произойдёт разрыв корневой системы. Это приведёт к гибели на новом месте», пояснили в МКУ «ЛесПаркХоз».
По словам чиновников, из 220 возможных к пересадке 20 деревьев уже пересадили на улицу Уездную в рамках муниципального контракта МКУ «ЛесПаркХоз». 120 сосен забрала Тюменская домостроительная компания, 20 — управляющие компании, 60 — административные округа.
Между тем, жители Тюменской слободы отмечают, что деревья управа Калининского округа могла бы пересадить в сквер Песочные часы, где в этом году погибли практически все кустарники.
Ранее тюменцы предположили, что зеленую зону ликвидируют в связи со строительством нового торгового центра. Однако, как выяснилось, здесь будут прокладывать дорогу в микрорайоне.