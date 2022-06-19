nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский Медгород возобновляет реабилитационное лечение онкобольных

19 июня 09:25
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
В тюменском медицинском городе после двухлетнего перерыва начала работать программа реабилитации для онкобольных. В июне направление на прохождение восстановительной терапии в санатории «Градостроитель» направили четырех пациенток, сообщает пресс-служба регионального депздрава.

В июле в Медгороде планируют организовать для пациентов занятия лечебной физкультурой и открыть кабинеты лечебного массажа.

По словам медиков, реабилитационно-восстановительное лечение помогает пациентам улучшить здоровье, а также восстановить силы, затраченные на курсы лучевой или химиотерапии.

Напомним, до начала пандемии каждый год порядка 150 пациентов Медицинского города направляли на реабилитацию в санаторий «Градостроитель». Восстановительное лечение проводили по полису обязательного медицинского страхования.

Однако из-за сложной обстановки в связи с заболеваемостью коронавирусом на базе «Градостроителя» в феврале 2020 года был организован первый в России обсерватор для заболевших COVID-19. С 27 декабря 2021 года лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» вернулся к работе в штатном режиме.

На протяжении нескольких лет в Тюменской области успешно реализуется масштабный проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи «Медицинский город». Амбициозные планы нашли реальное воплощение, за счет федерального и регионального бюджетов уже построено и функционирует шесть из восьми запланированных корпусов. Среди них — Федеральный центр нейрохирургии, Тюменская областная клиническая больница, медико-санитарная часть «Нефтяник», радиологический центр, морфологический центр, а также объекты инженерно-энергетического центра. Кроме того, недавно был открыт многопрофильный центр группы компаний «Мать и дитя».

#Новости#Онкозаболевания#Медицинский город#Реабилитационный центр#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25