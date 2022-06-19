Тюменский Медгород возобновляет реабилитационное лечение онкобольных

На протяжении нескольких лет в Тюменской области успешно реализуется масштабный проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи «Медицинский город». Амбициозные планы нашли реальное воплощение, за счет федерального и регионального бюджетов уже построено и функционирует шесть из восьми запланированных корпусов. Среди них — Федеральный центр нейрохирургии, Тюменская областная клиническая больница, медико-санитарная часть «Нефтяник», радиологический центр, морфологический центр, а также объекты инженерно-энергетического центра. Кроме того, недавно был открыт многопрофильный центр группы компаний «Мать и дитя».