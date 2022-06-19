Тюменский Медгород возобновляет реабилитационное лечение онкобольных

В июле в Медгороде планируют организовать для пациентов занятия лечебной физкультурой и открыть кабинеты лечебного массажа.
По словам медиков, реабилитационно-восстановительное лечение помогает пациентам улучшить здоровье, а также восстановить силы, затраченные на курсы лучевой или химиотерапии.
Напомним, до начала пандемии каждый год порядка 150 пациентов Медицинского города направляли на реабилитацию в санаторий «Градостроитель». Восстановительное лечение проводили по полису обязательного медицинского страхования.
Однако из-за сложной обстановки в связи с заболеваемостью коронавирусом на базе «Градостроителя» в феврале 2020 года был организован первый в России обсерватор для заболевших COVID-19. С 27 декабря 2021 года лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» вернулся к работе в штатном режиме.
На протяжении нескольких лет в Тюменской области успешно реализуется масштабный проект по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи «Медицинский город». Амбициозные планы нашли реальное воплощение, за счет федерального и регионального бюджетов уже построено и функционирует шесть из восьми запланированных корпусов. Среди них — Федеральный центр нейрохирургии, Тюменская областная клиническая больница, медико-санитарная часть «Нефтяник», радиологический центр, морфологический центр, а также объекты инженерно-энергетического центра. Кроме того, недавно был открыт многопрофильный центр группы компаний «Мать и дитя».