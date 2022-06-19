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Тюменские выпускники и кадеты станцевали вальс на набережной

19 июня 07:17
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Накануне в Тюмени состоялся общегородской вальс выпускников. Впервые после двухлетнего перерыва в танце закружились около 370 пар — выпускники городских школ, курсанты президентского кадетского училища.
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Тюмень

Традиционно перед вальсом были организованы памятные митинги и церемонии возложения цветов у монумента «Прощание» и у Вечного огня. После этого выпускники спустились на набережную и станцевали. Кстати, в этом году к танцующим выпускникам присоединились и их родители.

Несмотря на то, что мероприятие началось с опозданием на 50 минут, жители областной столицы были в восторге от трогательного танца.

Следует отметить, что за безопасностью участников и зрителей мероприятия следили сотрудники ГИМС и представители МЧС.

Также вчера в областной столице состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к 65-летию ТВВИКУ и выпуску офицеров. Молодых лейтенантов поздравили губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. На площади 400-летия города состоялось вручение дипломов выпускникам училища. В этом году обучение в ТВВИКУ закончили более 250 человек.

#Новости#Тюмень#Выпускники#Валентина Бурнашева#Общество
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