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Тюменские дороги вновь ушли под воду из-за дождя

19 июня 10:40
Фото: 1Mi
Ночные и утренние дожди, прошедшие в Тюмени, вновь превратили отдельные районы города в «венецию». Фотографию огромной лужи у Тюменской филармонии опубликовали в социальных сетях подписчики группы VK ЧС — Тюмень.
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Тюмень

«Центр города! Должны быть предусмотрены ливневки и наклон, предупреждающий образование луж. Это все строится и согласуется на деньги налогоплательщиков, поэтому разумен вопрос, почему нельзя сделать нормально?», пишет Shit Happens.

Горожане сетуют, что регулярно, даже после небольшого дождя, на городские тротуары и дороги уходят под воду.

«Вот на Чаплина в прошлом году дорогу делали. Сегодня на перекрестке Демьяна Бедного — Чаплина не перейти вообще дорогу. Пришлось топать до молодежной. Вопрос чего делали в прошлом году? Где ливневки?», возмутилась Любовь Г.

С аналогичной проблемой сегодня столкнулись и жители Заречной части Тюмени, и желающие пойти в ТЦ «Магеллан».

Напомним, ранее специалисты тюменской администрации разъяснили, что городские ливневки не справляются с количеством осадков, превышающим нормы. Начало реконструкции ливневой канализации запланировано на 2023 год. Полностью обновить ливневки намерены к 2031 году.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в областной столице будут идти дожди.

#Новости#Тюмень#Лужи#Валентина Бурнашева#Общество
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