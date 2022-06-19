Тюменские дороги вновь ушли под воду из-за дождя

«Вот на Чаплина в прошлом году дорогу делали. Сегодня на перекрестке Демьяна Бедного — Чаплина не перейти вообще дорогу. Пришлось топать до молодежной. Вопрос чего делали в прошлом году? Где ливневки?», возмутилась Любовь Г.