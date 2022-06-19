Тюменские дороги вновь ушли под воду из-за дождя

«Центр города! Должны быть предусмотрены ливневки и наклон, предупреждающий образование луж. Это все строится и согласуется на деньги налогоплательщиков, поэтому разумен вопрос, почему нельзя сделать нормально?», пишет Shit Happens.
Горожане сетуют, что регулярно, даже после небольшого дождя, на городские тротуары и дороги уходят под воду.
«Вот на Чаплина в прошлом году дорогу делали. Сегодня на перекрестке Демьяна Бедного — Чаплина не перейти вообще дорогу. Пришлось топать до молодежной. Вопрос чего делали в прошлом году? Где ливневки?», возмутилась Любовь Г.
С аналогичной проблемой сегодня столкнулись и жители Заречной части Тюмени, и желающие пойти в ТЦ «Магеллан».
Напомним, ранее специалисты тюменской администрации разъяснили, что городские ливневки не справляются с количеством осадков, превышающим нормы. Начало реконструкции ливневой канализации запланировано на 2023 год. Полностью обновить ливневки намерены к 2031 году.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня в областной столице будут идти дожди.