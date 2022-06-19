Топ-3 недели: тюменцы опустошают магазины, деревенские проблемы, продажа «Конюшни»

Тюменцы опустошили магазины за сутки
В областной столице наблюдался настоящий ажиотаж из-за акции в магазине сети «Мегамарт». Из-за закрытия были объявлены скидки на многие категории товаров, среди которых продукты, бакалея, бытовая химия и другие. Стоит отметить, что скидки могли составлять около 50%.
Как рассказывают очевидцы, в магазине начали собираться люди еще в полдень. К этому времени часть полок в «Мегамарте» уже опустели.
Такая ситуация наблюдалась также и в Свердловской области.
Стоит отметить, что сеть магазинов «Мегамарт» выкупил в прошлом году «Магнит». Сделка была оценена в 97 млрд рублей. В связи с этим на месте «Мегамартов» появятся магазины «Магнит».
На городских окраинах Тюмени все еще не решили деревенские проблемы
Около 9 лет назад к областной столице были присоединены ряд СНТ, деревень и поселков. Однако несмотря на становления этих территорий частью города, местные жители все также живут без канализации, электричества, связи. «Наш город» попытался разобраться в происходящем.
К Тюмени присоединились 10 деревень, 3 села и 6 поселков и некоторые СНТ. Тем не менее, тюменцы, которые там живут, регулярно сталкиваются с проблемами. Местные жители лишены водопровода и канализации, дороги также находятся не в лучшем состоянии.
По словам общественника Алексея Савоськина, проблема могла бы решиться инвестпрограммой. Специалисты в сфере градостроительства объяснили, что необходимо что-то решать и с социальной инфраструктурой.
Подробнее о том, что именно мешает Тюмени и как можно решить эту проблему в материале «Нашего города».
В Тюмени продают гастрокластер «Конюшня», который открыли меньше недели назад
В областной столице выставили на продажу недавно открывшийся фуд-молл. На месте установлена скульптура красного коня авторства известного художника Дмитрия Аске.
Объект продают за 150 млн рублей вместе с арендаторами, среди которых ресторан Pizzaroni, кафе Hololo, лаунж-бар «Дуть» и бистро-коптильня. Владелец отмечает, что аренда составляет примерно 1,4 млн рублей. При этом, коммунальные услуги оплачиваются отдельно.
Площадь гастрокластера «Конюшня» составляет 756 «квадратов». Отмечается, что имеются отдельные входы и выходы с разных сторон. Также объект находится в месте высокого пешеходного и автомобильного трафика.