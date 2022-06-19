nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Топ-3 недели: тюменцы опустошают магазины, деревенские проблемы, продажа «Конюшни»

19 июня 20:34
Фото: 1Mi
Тюменцы опустошили полки магазинов. На продажу выставлен тюменский фуд-молл «Конюшня», который открылся меньше недели назад. На городских окраинах все еще не решили типичные деревенские проблемы. «Наш Город» рассказывает о событиях уходящей недели.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы опустошили магазины за сутки

В областной столице наблюдался настоящий ажиотаж из-за акции в магазине сети «Мегамарт». Из-за закрытия были объявлены скидки на многие категории товаров, среди которых продукты, бакалея, бытовая химия и другие. Стоит отметить, что скидки могли составлять около 50%.

Как рассказывают очевидцы, в магазине начали собираться люди еще в полдень. К этому времени часть полок в «Мегамарте» уже опустели.

Такая ситуация наблюдалась также и в Свердловской области.

Стоит отметить, что сеть магазинов «Мегамарт» выкупил в прошлом году «Магнит». Сделка была оценена в 97 млрд рублей. В связи с этим на месте «Мегамартов» появятся магазины «Магнит».

Тюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетов
Узнать подробнее

На городских окраинах Тюмени все еще не решили деревенские проблемы

Около 9 лет назад к областной столице были присоединены ряд СНТ, деревень и поселков. Однако несмотря на становления этих территорий частью города, местные жители все также живут без канализации, электричества, связи. «Наш город» попытался разобраться в происходящем.

К Тюмени присоединились 10 деревень, 3 села и 6 поселков и некоторые СНТ. Тем не менее, тюменцы, которые там живут, регулярно сталкиваются с проблемами. Местные жители лишены водопровода и канализации, дороги также находятся не в лучшем состоянии.

Фото: Анатолий Злыгостев

По словам общественника Алексея Савоськина, проблема могла бы решиться инвестпрограммой. Специалисты в сфере градостроительства объяснили, что необходимо что-то решать и с социальной инфраструктурой.

Подробнее о том, что именно мешает Тюмени и как можно решить эту проблему в материале «Нашего города».

Деревенские проблемы городских жителей Тюмени
Узнать подробнее

В Тюмени продают гастрокластер «Конюшня», который открыли меньше недели назад

В областной столице выставили на продажу недавно открывшийся фуд-молл. На месте установлена скульптура красного коня авторства известного художника Дмитрия Аске.

Объект продают за 150 млн рублей вместе с арендаторами, среди которых ресторан Pizzaroni, кафе Hololo, лаунж-бар «Дуть» и бистро-коптильня. Владелец отмечает, что аренда составляет примерно 1,4 млн рублей. При этом, коммунальные услуги оплачиваются отдельно.

Площадь гастрокластера «Конюшня» составляет 756 «квадратов». Отмечается, что имеются отдельные входы и выходы с разных сторон. Также объект находится в месте высокого пешеходного и автомобильного трафика.

В Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Деревенские проблемы городских жителей ТюмениТюменцы за один день опустошили полки закрывающихся супермаркетовВ Тюмени выставлен на продажу открывшийся менее недели назад фуд-молл «Конюшня»
#Новости#Продажи#Магазины#Дороги#ТОП-3#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25