На смену жаре на следующей неделе в Тюмень придут дожди

В первый день новой рабочей недели существенно погода не поменяется — небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит + 16 + 17. Днем ожидается + 22 + 23.
Во вторник, 21 июня, немного похолодает. В темное время суток термометры покажут + 13 + 14, в дневные часы температура воздуха не поднимется выше + 18 + 20. Также в этот день вероятны осадки в виде дождя.
Среда, 22 июня, порадует тюменцев ярким солнцем. Ночью температура воздуха составит + 18 + 20, в светлое время суток ожидается до + 22 + 24.