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На смену жаре на следующей неделе в Тюмень придут дожди

19 июня 03:05
Фото: 1Mi
Жара в Тюмени пойдет на спад и на смену зною придут дожди. Сегодня, 19 июня, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. В ночные часы столбики термометров покажут + 16 + 18, к полудню воздух прогреется до + 23 + 24.
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Тюмень

В первый день новой рабочей недели существенно погода не поменяется — небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит + 16 + 17. Днем ожидается + 22 + 23.

Во вторник, 21 июня, немного похолодает. В темное время суток термометры покажут + 13 + 14, в дневные часы температура воздуха не поднимется выше + 18 + 20. Также в этот день вероятны осадки в виде дождя.

Среда, 22 июня, порадует тюменцев ярким солнцем. Ночью температура воздуха составит + 18 + 20, в светлое время суток ожидается до + 22 + 24.

#Новости#Тюмень#Прогноз погоды#Валентина Бурнашева#Общество
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