Евгений Заболотный поздравил тюменских медиков с профессиональным праздником

Он отметил, что к тюменским врачам обращаются не только тюменцы, но и жители других регионов и стран. Работа специалиста в здравоохранении требует от человека обширных знаний, самоотдачи и беспрерывного самосовершенствования. Благодаря тюменским медикам отмечается рост популярности медицинского туризма.