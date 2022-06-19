Евгений Заболотный поздравил тюменских медиков с профессиональным праздником

Он отметил, что к тюменским врачам обращаются не только тюменцы, но и жители других регионов и стран. Работа специалиста в здравоохранении требует от человека обширных знаний, самоотдачи и беспрерывного самосовершенствования. Благодаря тюменским медикам отмечается рост популярности медицинского туризма.
Евгений Заболотоный также выразил благодарность ветеранам здравоохранения.
Ранее «Наш город» сообщал о достижении тюменских нейрохирургов. Специалистам удалось создать самый легкий пинцет в мире весом 18 граммов. Стоит отметить, что инструмент в скором времени появится в медучреждениях Киргизии и Узбекистана, которые приобрели первые партии.