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Евгений Заболотный поздравил тюменских медиков с профессиональным праздником

19 июня 06:34
Фото: 1Mi
Сегодня в России отмечается День медицинского работника. Председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

Он отметил, что к тюменским врачам обращаются не только тюменцы, но и жители других регионов и стран. Работа специалиста в здравоохранении требует от человека обширных знаний, самоотдачи и беспрерывного самосовершенствования. Благодаря тюменским медикам отмечается рост популярности медицинского туризма.

Евгений Заболотоный также выразил благодарность ветеранам здравоохранения.

Ранее «Наш город» сообщал о достижении тюменских нейрохирургов. Специалистам удалось создать самый легкий пинцет в мире весом 18 граммов. Стоит отметить, что инструмент в скором времени появится в медучреждениях Киргизии и Узбекистана, которые приобрели первые партии.

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