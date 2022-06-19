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Александр Моор поздравил медиков с профессиональным праздником

19 июня 11:50
Фото: Информационный центр Правительства ТО
День медицинского работника празднуют сегодня в России. Его отмечают, начиная с 1980 года, традиционно в третье воскресенье июня. С профессиональным праздником тюменских врачей поздравил губернатор области Александр Моор.

«День медицинского работника — это ещё одна возможность сказать большое спасибо нашим врачам, фельдшерам, медсестерам, санитаркам. Сегодня профессиональный праздник людей, выбравших своей миссией защиту наших жизней и здоровья. Пандемия показала, наши медики — настоящие герои. Готовые, если надо, рисковать собой ради жизни пациентов. От всего сердца поздравляю всех тружеников нашей медицины», отметил Александр Моор.

По данным информационно центра правительства Тюменской области, в больницах региона сегодня трудятся 6,5 тысяч врачей, 2 тысяч фельдшеров, 9 тысяч медицинских сестер. За последний год тюменские врачи выполнили около 90 тысяч операций, провели более 15 миллионов раз прием пациентов.

Ранее «Наш Город» писал, что средняя заработная плата тюменский врачей в этом году составила 96 тысяч рублей. В конце декабря этот показатель был больше на 4 тысяч рублей. Медсестры, фельдшеры и другие представители среднего медперсонала зарабатывают в месяц в среднем 46 — 50 тысяч рублей. От 41 до 46 тысяч рублей получают ежемесячно санитары и младшие медицинские сестры.

#Новости#Медики#Праздник#Врачи#Валентина Бурнашева#Общество
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