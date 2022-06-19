Александр Моор поздравил медиков с профессиональным праздником

Ранее «Наш Город» писал, что средняя заработная плата тюменский врачей в этом году составила 96 тысяч рублей. В конце декабря этот показатель был больше на 4 тысяч рублей. Медсестры, фельдшеры и другие представители среднего медперсонала зарабатывают в месяц в среднем 46 — 50 тысяч рублей. От 41 до 46 тысяч рублей получают ежемесячно санитары и младшие медицинские сестры.