Александр Моор поздравил медиков с профессиональным праздником

«День медицинского работника — это ещё одна возможность сказать большое спасибо нашим врачам, фельдшерам, медсестерам, санитаркам. Сегодня профессиональный праздник людей, выбравших своей миссией защиту наших жизней и здоровья. Пандемия показала, наши медики — настоящие герои. Готовые, если надо, рисковать собой ради жизни пациентов. От всего сердца поздравляю всех тружеников нашей медицины», отметил Александр Моор.
По данным информационно центра правительства Тюменской области, в больницах региона сегодня трудятся 6,5 тысяч врачей, 2 тысяч фельдшеров, 9 тысяч медицинских сестер. За последний год тюменские врачи выполнили около 90 тысяч операций, провели более 15 миллионов раз прием пациентов.
Ранее «Наш Город» писал, что средняя заработная плата тюменский врачей в этом году составила 96 тысяч рублей. В конце декабря этот показатель был больше на 4 тысяч рублей. Медсестры, фельдшеры и другие представители среднего медперсонала зарабатывают в месяц в среднем 46 — 50 тысяч рублей. От 41 до 46 тысяч рублей получают ежемесячно санитары и младшие медицинские сестры.