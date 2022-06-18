В Тюменской области за два дня утонули четыре человека

Погиб мужчина, рыбачивший на своей лодке. Тюменец был без спасательного жилета.
В этот же день вечером в Тюмени в пруду чистый погиб житель областной столицы. Тюменец решил искупаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Накануне вечером ЧП произошло в Нижней Тавде — две девочки решили поплавать вечером в устье реки Тавда. Дети находились в водоеме без родителей. В настоящее время по факту гибели школьниц ведется расследование.
МЧС России по Тюменской области настоятельно рекомендует тюменцам соблюдать правила безопасности на водных объектах. Купаться можно только разрешенных водоемах, речные и озерные прогулки совершать только в спасательных жилетах.
Ранее «Наш Город» писал, что на сегодняшний день в Тюмени безопасными признанными только три водоема - на территории «Кулига парка», ребцентра «Сибирь» и озеро Верхнее Кривое.