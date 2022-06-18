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В Тюменской области за два дня утонули четыре человека

18 июня 07:51
Фото: 1Mi
Жаркая погода всего несколько дней назад установилась в Тюменской области, но за это короткой время в водоемах региона утонули уже четыре человека. Двое погибших — дети 10 и 13 лет. В четверг, 16 июня, трагедия произошла на озере Пеганово Бердюжского района.
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Тюмень

Погиб мужчина, рыбачивший на своей лодке. Тюменец был без спасательного жилета.

В этот же день вечером в Тюмени в пруду чистый погиб житель областной столицы. Тюменец решил искупаться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне вечером ЧП произошло в Нижней Тавде — две девочки решили поплавать вечером в устье реки Тавда. Дети находились в водоеме без родителей. В настоящее время по факту гибели школьниц ведется расследование.

МЧС России по Тюменской области настоятельно рекомендует тюменцам соблюдать правила безопасности на водных объектах. Купаться можно только разрешенных водоемах, речные и озерные прогулки совершать только в спасательных жилетах.

Ранее «Наш Город» писал, что на сегодняшний день в Тюмени безопасными признанными только три водоема - на территории «Кулига парка», ребцентра «Сибирь» и озеро Верхнее Кривое.

#Новости#Тюмень#Утонувшие#Валентина Бурнашева#Общество
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