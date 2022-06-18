В Тюменской области за два дня утонули четыре человека

Жаркая погода всего несколько дней назад установилась в Тюменской области, но за это короткой время в водоемах региона утонули уже четыре человека. Двое погибших — дети 10 и 13 лет. В четверг, 16 июня, трагедия произошла на озере Пеганово Бердюжского района.

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