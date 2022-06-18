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В Тюмени сегодня перекроют центр города и набережную

18 июня 04:45
Фото: Администрация Тюмени
В Тюмени сегодня перекроют участок набережной — от моста Влюбленных до улицы Красина. С 15:00 до 18:00 здесь состоится общегородской вальс выпускников. Участие в мероприятии примут несколько сотен школьников, курсантов ТВВИКУ, сообщили «Нашему Городу» в городской администрации.
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Тюмень

Кроме того, сегодня с 8:30 утра для транспорта закроют улицы Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза, Республики и Максима Горького. Здесь пройдут мероприятия, посвященные 65-летию Тюменского высшего военно-инженерного командного училища — построение и торжественный проход личного состава училища.

Колонны пройдут по улицам Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза. На площади 400-летия Тюмени в 11:00 начнется церемония выпуска офицеров ТВВИКУ.

Ранее «Наш Город» писал, что с 27 июня в областной столице будет закрыта для транспорта часть улицы Пермякова. Здесь будут проходить работы по реконструкции трубопровода. В штатном режиме движение возобновят с 17 июля.

#Новости#Перекрытие дороги#Тюмень#Валентина Бурнашева#Общество
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