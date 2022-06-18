В Тюмени сегодня перекроют центр города и набережную

Кроме того, сегодня с 8:30 утра для транспорта закроют улицы Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза, Республики и Максима Горького. Здесь пройдут мероприятия, посвященные 65-летию Тюменского высшего военно-инженерного командного училища — построение и торжественный проход личного состава училища.
Колонны пройдут по улицам Льва Толстого, Луначарского, Ленина, Мориса Тореза. На площади 400-летия Тюмени в 11:00 начнется церемония выпуска офицеров ТВВИКУ.
Ранее «Наш Город» писал, что с 27 июня в областной столице будет закрыта для транспорта часть улицы Пермякова. Здесь будут проходить работы по реконструкции трубопровода. В штатном режиме движение возобновят с 17 июля.