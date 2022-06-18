В Тюмени сегодня перекроют центр города и набережную

В Тюмени сегодня перекроют участок набережной — от моста Влюбленных до улицы Красина. С 15:00 до 18:00 здесь состоится общегородской вальс выпускников. Участие в мероприятии примут несколько сотен школьников, курсантов ТВВИКУ, сообщили «Нашему Городу» в городской администрации.

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