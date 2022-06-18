В Тюмени прошли торжества, посвященные выпуску офицеров ТВВИКУ

С успешным окончанием учебы молодых лейтенантов поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, а также депутаты областной думы, представители городской администрации.
Напомним, торжества начались с 8:30. В рамках мероприятий был организован торжественный проход колонн курсантов по улицам Льва Толстого, Луначарского, Ленина и Мориса Тореза.
Кроме того, на территории училища в 10:00 состоялась встреча выпускников ТВВИКУ, посвященная 65-летию училища. На мероприятии присутствовали даже офицеры, которые закончили обучение в ТВВИКУ в 1961 году.
Всего в тюменском училище с начала его работы учебу закончили более 17 тысяч офицеров.
Напомним, сегодня в Тюмени на набережной состоится традиционный общегородской вальс выпускников. В мероприятии примут участие более 700 человек.