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В Тюмени прошли торжества, посвященные выпуску офицеров ТВВИКУ

18 июня 11:56
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Мероприятия, посвященные окончанию учебы офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, прошли сегодня в областной столице. На площади 400-летия города состоялось торжественное вручение дипломов и нагрудных знаков 252 выпускникам училища, в том числе 63 представителям иностранных государств.

С успешным окончанием учебы молодых лейтенантов поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, а также депутаты областной думы, представители городской администрации.

Напомним, торжества начались с 8:30. В рамках мероприятий был организован торжественный проход колонн курсантов по улицам Льва Толстого, Луначарского, Ленина и Мориса Тореза.

Кроме того, на территории училища в 10:00 состоялась встреча выпускников ТВВИКУ, посвященная 65-летию училища. На мероприятии присутствовали даже офицеры, которые закончили обучение в ТВВИКУ в 1961 году.

Всего в тюменском училище с начала его работы учебу закончили более 17 тысяч офицеров.

Напомним, сегодня в Тюмени на набережной состоится традиционный общегородской вальс выпускников. В мероприятии примут участие более 700 человек.

#Новости#ТВВИКУ#Валентина Бурнашева#Общество
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