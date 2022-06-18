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В субботу тюменцев ждет усиление ветра и пасмурная погода

18 июня 01:03
Фото: 1Mi
В субботу тюменцев ждёт пасмурная погода, возможен небольшой дождь, сообщает Гисметео.

Днём воздух прогреется до + 25 градусов, скорость южного ветра составит 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, влажность около 60%.

К концу недели синоптики обещают дожди и до 1 мм осадков. Скорость ветра в областной столице увеличится до 6 метров в секунду, к 17:00 возможна гроза. Температура воздуха немного снизится до + 22 градусов. Влажность 70%.

В понедельник большая часть дня будет солнечной, осадки возможны только к 22:00. Скорость южного ветра 2-4 метра в секунду, воздух в городе прогреется до + 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

На следующей неделе ожидается жаркая погода и до + 30 градусов. Минимальное давление воздуха ожидается во вторник.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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