В поликлиниках Тюмени пациентам доступна высокотехнологичная помощь

В тюменских поликлиниках работают кабинеты для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. В городской поликлинике № 8 такой кабинет открыт в начале 2021 года. За время работы его посетили несколько сотен человек. У 500 из них было выявлено данное заболевание.

Как сообщили nashgorod.ru в департаменте здравоохранения Тюменской области, два десятка тюменцев уже получили высокотехнологичные виды медицинской помощи. Некоторым из них установили кардиостимуляторы, провели коронарографию, позволяющую диагностировать ишемическую болезнь сердца. По словам терапевта-кардиолога Марии Алехиной, выявление на ранних стадиях болезней сердца и грамотное лечение, выполнение всех рекомендаций врача позволяют контролировать болезнь. Именно поэтому важно обращаться к врачам уже при первых признаках заболевания — одышке, быстрой утомляемости, периодических болях в районе сердца. Ранее «Наш Город» писал, что тюменские нейрохирурги разработали самый легкий пинцет в мире. Его вес составляет всего 18 граммов. Первые партии уникального медицинского инструмента уже закупили медицинские предприятия Киргизии и Узбекистана. Стоит отметить, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.