Тюменская ярмарка регистрирует рекорды посещаемости

Стоит отметить, что правительство Тюменской области не смотря на сложную экономическую ситуацию из-за санкций продолжает оказывать поддержку местным производителям. Власти намерены помогать тем, кто вкладывает в развитие производства и создание новых проектов, а также поддерживать тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению экспорта сельхозпродукции. В Тюменской области реализуется целый комплекс различных мер поддержки, как для крупных предприятий, так и для представителей малого и среднего бизнеса.