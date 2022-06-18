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Тюменская ярмарка регистрирует рекорды посещаемости

18 июня 13:31
Фото: пресс-служба правительства Тюменской области
Весной этого года тюменский Выставочный зал посетило рекордно число человек. Об этом, сегодня, 18 июня, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

Только за один день фестиваля спорта «ТЮМЕНЬ СИЛЬНАЯ» мероприятие собрало порядка тысячи человек. Весь день на площадке работали восемь спортивных площадок: пауэрлифтинг, ММА, бодибилдинг, стрит-воркаут, силовой экстрим, кроссфит, армрестлинг.

Зрителям представилась уникальная возможность познакомиться с силовыми спортивными дисциплинами в одном месте. Все желающие здесь же могли выполнить нормативы «ГТО».

«Поддержка российских товаропроизводителей — приоритет на многие годы. Текстильная отрасль вполне может стать одной из точек роста, поэтому выставки с участием наших фабрик традиционно занимают заметное место в календаре Выставочного зала. То же самое можно сказать и о продуктах питания. Постараемся представить их как можно больше», отметил директор Выставочного зала.

Стоит отметить, что правительство Тюменской области не смотря на сложную экономическую ситуацию из-за санкций продолжает оказывать поддержку местным производителям. Власти намерены помогать тем, кто вкладывает в развитие производства и создание новых проектов, а также поддерживать тех, кто ставит перед собой амбициозные задачи по увеличению экспорта сельхозпродукции. В Тюменской области реализуется целый комплекс различных мер поддержки, как для крупных предприятий, так и для представителей малого и среднего бизнеса.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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