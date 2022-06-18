Тюменец занял кресло президента Федеральной национально-культурной автономии казахов

Житель Тюменской области Есенгалий Ибраев занял должность президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Он был избран единогласно на должность главы в рамках прошедшего в областной столице съезда автономии. Руководить автономией он будет в течение пяти лет.

«Мы будем тесно взаимодействовать с казахскими организациями в разных регионах, стремиться стать надежным партнером государства в решении задач национальной политики России. Дальнейшие действия будут нацелены на сохранение самобытной казахской культуры, содействие развитию партнерства России и Казахстана по линии народной дипломатии, укрепление единства российской нации», подчеркнул Есенгалий Ибраев. Отметим, ранее Федеральную национально-культурную автономию казахов России возглавлял бывший учредитель ООО «РОСЭКСПОРТ» и общественной организации «Союз народов Самарской области» Дусенбаев Токтарбай Кадыргалиевич.