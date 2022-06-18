nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец занял кресло президента Федеральной национально-культурной автономии казахов

18 июня 12:06
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Житель Тюменской области Есенгалий Ибраев занял должность президента Федеральной национально-культурной автономии казахов России. Он был избран единогласно на должность главы в рамках прошедшего в областной столице съезда автономии. Руководить автономией он будет в течение пяти лет.

«Мы будем тесно взаимодействовать с казахскими организациями в разных регионах, стремиться стать надежным партнером государства в решении задач национальной политики России. Дальнейшие действия будут нацелены на сохранение самобытной казахской культуры, содействие развитию партнерства России и Казахстана по линии народной дипломатии, укрепление единства российской нации», подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Отметим, ранее Федеральную национально-культурную автономию казахов России возглавлял бывший учредитель ООО «РОСЭКСПОРТ» и общественной организации «Союз народов Самарской области» Дусенбаев Токтарбай Кадыргалиевич.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25