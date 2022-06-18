Трутнев пообещал, что регионы ДФО помогут ДНР восстановить разрушенное

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу о помощи со стороны руководства ЛДНР. От президента РФ последовало обещание, что Россия не планирует заниматься оккупацией украинских территорий, а цель спецоперации - только демилитаризация и денацификация Украины. После этого США и их союзники сообщили о том, что вводят в отношении России масштабные санкции. Помимо этого, они начали поставлять Киеву вооружение.