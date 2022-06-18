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Трутнев пообещал, что регионы ДФО помогут ДНР восстановить разрушенное

18 июня 16:27
Фото: pxhere.com
Семь дальневосточных регионов России окажут помощь ДНР в восстановлении инфраструктуры в семи населенных пунктах - школ, больниц и других социальных объектов. По поручению, данному вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, главы рабочих групп сделают все, чтобы в ДНР поняли, что Россия рядом.

Как сообщает vostokmedia.com,Трутневым было сделано данное заявление после того, как он посетил подшефные ДФО территории. Их восстановлением займутся Якутия, Бурятия, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области. Так, глава Бурятии Алексей Цыденов лично отправился во главе отбывшей в ДНР колонны строительной спецтехники, которая состояла из самосвала КамАЗ и грузового автомобиля, оснащенного краном-манипулятором. А детям Старобешевского района в пассажирской "Газели" отвезли 30 компьютеров.

На границе эту колонну встретил Трутнев, после чего направился в подшефные регионам ДФО населенные пункты Донецкой народной республики.

Три дня проводились встречи полпреда с главами населенных пунктов и руководством рабочих групп. В ходе осмотра жилых домов, школ, больниц, поврежденных во время боев, определились со сроками, которые необходимы для восстановления, и объемами ресурсов. Теперь главы населенных пунктов ДНР и лидеры рабочих групп должны найти надежные подрядные организации.

Эту работу решено вести под лозунгом "Своих не бросаем".

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в ответ на просьбу о помощи со стороны руководства ЛДНР. От президента РФ последовало обещание, что Россия не планирует заниматься оккупацией украинских территорий, а цель спецоперации - только демилитаризация и денацификация Украины. После этого США и их союзники сообщили о том, что вводят в отношении России масштабные санкции. Помимо этого, они начали поставлять Киеву вооружение.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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