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Один в один «Кэмел-трофи»: в Тюмени проходят гонки на грузовиках

18 июня 17:19
Фото: «НашГород»
Гонки в лучших традициях «Кэмел-трофи» стартовали сегодня недалеко от села Кулаково, на трассе «Силкин Лог». Со всей страны сюда приехали любители экстремальной езды на грузовых автомобилях. Жара, солнце, извилистая грунтовая трасса. Зрители визжат, пыль стоит столбом, а грузовики лихо дрифтуют на поворотах.

На Чемпионат Росси по автокроссу на грузовиках спортсмены съехались из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Читы и других городов.

Фото: «НашГород»

Если бы грязь, покрывающая трассу, была лечебной, то зрители бы явно избавились от всех болезней. Ведь каждый ЗИЛ, ГАЗон и УАЗик оставлял за собой плотную и высокую завесу, поднимая все с поверхности грунтовой дороги в воздух.

Фото: «НашГород»

После каждого заезда грузовики обильно поливали водой. Но не потому что водитель отжег на трассе, а потому что кабины машин буквально раскалялись на беспощадном солнце.

Фото: «НашГород»

Да и сами водители мечтали о воде и тени. Представьте, как в 30-градусную жару разогревается железная кабина водителя!

Фото: «НашГород»

Но все же жажда эмоций была сильнее. Гонщики вновь заводили грузовики, крепко хватались за руль и вжимали педаль газа в пол, летя вперед под мощный рев мотора. Эмоциями и драйвом тюменские гонки явно не уступают «Кэмел-трофи»!

Фото: «НашГород»

Зрелищные гонки продолжатся и завтра. На линии старта моторы многотонных машин взревут в 12:00.

#Новости#Алена Патрушева#Спорт
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