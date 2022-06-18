Один в один «Кэмел-трофи»: в Тюмени проходят гонки на грузовиках

На Чемпионат Росси по автокроссу на грузовиках спортсмены съехались из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Читы и других городов.
Если бы грязь, покрывающая трассу, была лечебной, то зрители бы явно избавились от всех болезней. Ведь каждый ЗИЛ, ГАЗон и УАЗик оставлял за собой плотную и высокую завесу, поднимая все с поверхности грунтовой дороги в воздух.
После каждого заезда грузовики обильно поливали водой. Но не потому что водитель отжег на трассе, а потому что кабины машин буквально раскалялись на беспощадном солнце.
Да и сами водители мечтали о воде и тени. Представьте, как в 30-градусную жару разогревается железная кабина водителя!
Но все же жажда эмоций была сильнее. Гонщики вновь заводили грузовики, крепко хватались за руль и вжимали педаль газа в пол, летя вперед под мощный рев мотора. Эмоциями и драйвом тюменские гонки явно не уступают «Кэмел-трофи»!
Зрелищные гонки продолжатся и завтра. На линии старта моторы многотонных машин взревут в 12:00.