Один в один «Кэмел-трофи»: в Тюмени проходят гонки на грузовиках

Если бы грязь, покрывающая трассу, была лечебной, то зрители бы явно избавились от всех болезней. Ведь каждый ЗИЛ, ГАЗон и УАЗик оставлял за собой плотную и высокую завесу, поднимая все с поверхности грунтовой дороги в воздух.