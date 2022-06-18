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Червишевский тракт и Федюнинского вновь сковали пробки

18 июня 10:35
Фото: 2гис
В Тюмени продолжаются работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, магистральных трубопроводов, а вместе с ними и регулярные заторы на дорогах. В километровую пробку попали сегодня автовладельцы, выезжающие из города по Червишевскому тракту в сторону улицы Федюнинского.

По данным сервиса 2 ГИС, пробка начинается от улицы Пархоменко и заканчивается только в районе ТЦ «Орион». Усугубляют ситуацию водители, перестраивающиеся на автодороге из одного ряда в другой в надежде побыстрее проехать затор.

Напомним, на участке развязки по Червишевскому тракту в настоящее время идут ремонтные работы со 2 июня. Завершить их планируют к 1 июля.

Ранее «Наш Город» писал, что с 24 июня на месяц будет закрыт для транспорта участок улицы Тимирязева в связи с ремонтом тепломагистрали. В настоящее время по этой автодороге многие водители объезжают ту самую пробку на объездной.

#Новости#Дорожные пробки#Ремонт дорог#Пробки#Валентина Бурнашева#Общество
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