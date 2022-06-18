Червишевский тракт и Федюнинского вновь сковали пробки

В Тюмени продолжаются работы по ремонту и реконструкции дорожного полотна, магистральных трубопроводов, а вместе с ними и регулярные заторы на дорогах. В километровую пробку попали сегодня автовладельцы, выезжающие из города по Червишевскому тракту в сторону улицы Федюнинского.

По данным сервиса 2 ГИС, пробка начинается от улицы Пархоменко и заканчивается только в районе ТЦ «Орион». Усугубляют ситуацию водители, перестраивающиеся на автодороге из одного ряда в другой в надежде побыстрее проехать затор. Напомним, на участке развязки по Червишевскому тракту в настоящее время идут ремонтные работы со 2 июня. Завершить их планируют к 1 июля. Ранее «Наш Город» писал, что с 24 июня на месяц будет закрыт для транспорта участок улицы Тимирязева в связи с ремонтом тепломагистрали. В настоящее время по этой автодороге многие водители объезжают ту самую пробку на объездной.