В Тюменской области осудили банду, взрывавшую банкоматы

По данным следствия, мужчины взрывали банкоматы и крали оттуда деньги. Первое преступление они совершили 2020 года в Пермском краю. Затем банда начала орудовать Уватском и Тобольском районах Тюменской области. Но вскоре они были полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что каждый из фигурантов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
«Суд назначил Андрею Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в ИК строго режима, Сергею Ткачеву и Александру Зырянову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в ИК общего режима», рассказали «Нашему городу» в ведомстве.
Кроме того, в отношении мужчин также был удовлетворен гражданский иск от ПАО «Сбербанк». Суд взыскал с Ткачевых и Зырянова в солидарном порядке в пользу финансовой организации 1 026 940 рублей.