В Тюменской области осудили банду, взрывавшую банкоматы

По данным следствия, мужчины взрывали банкоматы и крали оттуда деньги. Первое преступление они совершили 2020 года в Пермском краю. Затем банда начала орудовать Уватском и Тобольском районах Тюменской области. Но вскоре они были полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.