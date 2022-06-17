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В Тюменской области осудили банду, взрывавшую банкоматы

17 июня 09:08
Фото: объединённая пресс-служба судов Тюменской области
Накануне Уватский районный суд вынес приговор братьям Андрею и Сергею Ткачевым, Александру Зырянову, которые обвинялись во взрывах банкоматов. Они были признаны виновными в краже и покушении на кражу, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба областной судебной системы.
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Суд

По данным следствия, мужчины взрывали банкоматы и крали оттуда деньги. Первое преступление они совершили 2020 года в Пермском краю. Затем банда начала орудовать Уватском и Тобольском районах Тюменской области. Но вскоре они были полицейскими на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск.

В пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что каждый из фигурантов полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Суд назначил Андрею Ткачеву наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в ИК строго режима, Сергею Ткачеву и Александру Зырянову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в ИК общего режима», рассказали «Нашему городу» в ведомстве.

Кроме того, в отношении мужчин также был удовлетворен гражданский иск от ПАО «Сбербанк». Суд взыскал с Ткачевых и Зырянова в солидарном порядке в пользу финансовой организации 1 026 940 рублей.

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