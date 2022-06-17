В Тюмени на Лесобазе утонул 62-летний пенсионер

Ранее «Наш Город» писал, что в начале июня в деревне Решетникова в котловане утонули двое детей — 6 и 10 лет. Жителям региона напоминают о том, что купаться можно только в безопасных водоемах. На сегодняшний день такими признаны акватория озера Верхнего Кривого и водоемы на территории реабилитационного центре «Сибирь» и базы отдыха «Кулига парк».