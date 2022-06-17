В Тобольске спасли 96-летнюю бабушку с острым аппендицитом

В апреле хирурги ОКБ №1 провели операцию младенцу с врожденным пороком сердца. Стоит отметить, что вес малыша был очень низким, всего 2,5 кг. Малышу была необходима реконструкция дуги аорты и пластика дефекта межжелудочковой перегородки. Более того, он появился на свет всего несколько дней назад.