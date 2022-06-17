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В Тобольске спасли 96-летнюю бабушку с острым аппендицитом

17 июня 10:19
Фото: 1Mi
В Тобольске хирурги ОБ №3 прооперировали 96-летнюю бабушку, сообщает пресс-служба больницы. Её привезли в лечебное учреждение из-за жалоб на боль в области желудка и расстройства пищеварения.

После проведённого обследования хирург Игорь Амелин обнаружил у женщины острый аппендицит. Ситуация усугублялась перитонитом.

«Хирурги впервые столкнулись с такой редкой патологией»сообщает пресс-служба ОБ №3.

Им удалось быстро провести операцию, сейчас с бабушкой всё хорошо.

В апреле хирурги ОКБ №1 провели операцию младенцу с врожденным пороком сердца. Стоит отметить, что вес малыша был очень низким, всего 2,5 кг. Малышу была необходима реконструкция дуги аорты и пластика дефекта межжелудочковой перегородки. Более того, он появился на свет всего несколько дней назад.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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