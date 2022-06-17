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В Ишимском районе простились с рядовым, погибшим на Украине

17 июня 08:27
Фото: 1Mi
Накануне, 16 июня, в селе Ершово Ишимского района простились с рядовым механиком-водителем танкового взвода Дмитрием Гостюхиным. Он погиб в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе администрации Ишимского района.

Сообщается, Дмитрий Гостюхин представлен к государственной награде Орден «Мужества» за проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции в Украине. Его похороны прошли со всеми воинскими почестями.

«Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело- Дмитрий Гостюхин участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины»,выразил соболезнования родным и близким Глава Ишимского района Сергей Ломовцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ходе специальной операции на Украине погиб 20-летний десантник из Тюмени Марсель Сафеев. О его смерти стало известно в конце мая. Об этом сообщили друзья и родные погибшего бойца.

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