В Ишимском районе простились с рядовым, погибшим на Украине

«Гибель земляков всегда отзывается болью, тем более если они отстаивают правое дело- Дмитрий Гостюхин участвовал в борьбе России за справедливость и безопасность на украинской земле. Мы всегда будем помнить его подвиг, то, что он сделал для нашей Родины»,выразил соболезнования родным и близким Глава Ишимского района Сергей Ломовцев.