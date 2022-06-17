Тюменцы обвиняют аниматоров из Горсада в вымогательствах

«Попросила аниматоров сделать фото с дочкой на мой телефон. Заранее они не предупредили, за каждый снимок с ними придется платить по 300 руб. А их получилось 10 штук. Я отказала платить, так как не была ранее уведомления, что это платно.Я им говорю фото удалю и оплачивать не чего не буду. Минуты не продлилась фотосессия.Как минимум, должен быть прайс, а не выдуманная цена за фото», поделилась мнением тюменка в социальных сетях.
Данный пост собрал около тысячи комментариев и более двух тысяч лайков. Как выяснилось, от находчивых бизнесменов-аниматоров, а также прогуливающихся клоунов, раздающих детям шарики, пострадали уже многие жители областной столицы. За фотографии требуют крупные суммы денег — порой расценки за снимок достигают 2-3 тысяч рублей, за надувные шарики от клоуна также приходится немало платить.
«Обычный развод. На пляжах Краснодарского края давно уже процветает, и ведутся люди. Буквально на днях читала об этом на популярном сайте городском. Бесплатно только сыр в мышеловке, давно пора запомнить и включать мозги», написала Ирина П.
Кроме того, не довольны посетители Городского сада и лошадями, катающих желающих на повозке. Горожане отмечают, что площадь — не самое подходящее место для такого развлечения. Кататься следует на ипподроме.
«Сегодня на моих глазах на мужчину наехала лошадь с повозкой, а девушка, управляющая ей, кричала: смотри куда идешь! Это безобразие! Неужели возможен такой бардак в центре города! Превратили площадь в балаган», написала Полина У.