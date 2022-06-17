Тюменцы обвиняют аниматоров из Горсада в вымогательствах

«Попросила аниматоров сделать фото с дочкой на мой телефон. Заранее они не предупредили, за каждый снимок с ними придется платить по 300 руб. А их получилось 10 штук. Я отказала платить, так как не была ранее уведомления, что это платно.Я им говорю фото удалю и оплачивать не чего не буду. Минуты не продлилась фотосессия.Как минимум, должен быть прайс, а не выдуманная цена за фото», поделилась мнением тюменка в социальных сетях.