Тюменскую клубнику проверили на безопасность — какой результат?

Однако специалисты настоятельно рекомендуют покупать ягоды и фрукты только в проверенных точках. Не стоит приобретать ягоды на стихийных рынках в городе и у торговцев, реализующих скоропортящийся товар прямо у дороги, с машин.
Специалисты департамента потребительского рынка регулярно проводят рейды. Только за 14 дней июня на уличных торговцев было составлено 42 протокола об административных правонарушениях, изъято порядка 7 килограммов овощей и фруктов.
Между тем, как это ни печально, продукция на стихийных рынках пользуется спросом у тюменцев. Горожан привлекают цены — ведь они здесь на порядок ниже, нежели на рынке или в магазине. Однако качество и безопасность такого вызывают сомнения.