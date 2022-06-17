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Тюменскую клубнику проверили на безопасность — какой результат?

17 июня 03:59
Фото: 1Mi
Клубника на прилавках тюменских рынков и магазинов безопасна. К такому выводу пришли специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области по итогам проведенных проверок. Из 160 тонн ароматной ягоды, ввезенных в регион за две недели июня, ни в одной из партий не выявлено нарушений санитарного законодательства.

Однако специалисты настоятельно рекомендуют покупать ягоды и фрукты только в проверенных точках. Не стоит приобретать ягоды на стихийных рынках в городе и у торговцев, реализующих скоропортящийся товар прямо у дороги, с машин.

Специалисты департамента потребительского рынка регулярно проводят рейды. Только за 14 дней июня на уличных торговцев было составлено 42 протокола об административных правонарушениях, изъято порядка 7 килограммов овощей и фруктов.

Между тем, как это ни печально, продукция на стихийных рынках пользуется спросом у тюменцев. Горожан привлекают цены — ведь они здесь на порядок ниже, нежели на рынке или в магазине. Однако качество и безопасность такого вызывают сомнения.

#Новости#Россельхознадзор#Ягоды#Проверки#Валентина Бурнашева#Общество
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