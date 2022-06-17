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Тюменские врачи стали зарабатывать меньше — доходы упали на 4 тысячи рублей

17 июня 06:06
Фото: 1Mi
У тюменских врачей сократились размеры доходов. В среднем медики зарабатывают сегодня 96,6 тысяч рублей в месяц, тогда как в 2021 — порядка 101 тысячи. По России этот показатель составляет 92 тысячи рублей, свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, наиболее высокие зарплаты получают врачи Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Магаданской области — от 226, 211 и 184 тысяч рублей соответственно.

Самые низкие доходы у врачей из Кабардино-Балкарской республики, Игушетии и Северной Осетии — от 45 до 49 тысяч рублей.

В уральском федеральном округе в тройку лидеров по уровню доходов врачей входят Ямал, Югра и Тюменская область — 226 тысяч, 144 и 96,6 тысяч рублей соответственно.

Заработная плата среднего медицинского персонала в среднем по России составляет 46,5 тысяч рублей. В Тюменской области фельдшеры, медсестры в среднем получают 50,2 тысячи рублей. При этом у сотрудников федеральных учреждений доходы на три тысячи больше, у муниципальных — на 12 тысяч меньше среднего показателя.

Санитары, младшие медсестры и другие представители младшего медперсонала ежемесячно зарабатывают в среднем по Тюменской области 46,9 тысяч рублей. На тысячу больше получают сотрудники федеральных медучреждений, 41,7 тысячу рублей — муниципальных.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году зарегистрирован рекордный рост цен на мясо и рыбу — в 1,4 — 2,8 раз. Также значительно подорожали фрукты — бананы, виноград и груши. Стоимость последних взлетела почти в два раза по сравнению с 2021 годом.

#Новости#Доходы#Росстат#Врачи#Валентина Бурнашева#Экономика
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