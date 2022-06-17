Тюменские врачи стали зарабатывать меньше — доходы упали на 4 тысячи рублей

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году зарегистрирован рекордный рост цен на мясо и рыбу — в 1,4 — 2,8 раз. Также значительно подорожали фрукты — бананы, виноград и груши. Стоимость последних взлетела почти в два раза по сравнению с 2021 годом.