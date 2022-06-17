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Тюменские власти вновь разрешили «Мостострою-11» вырубать деревья

17 июня 06:40
Фото: «НашГород»
В городской администрации «Нашему городу» сообщили, что в рамках продолжения строительства развязки на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте, будет вырублено 81 дерево. Под снос пойдут и кустарники. Пострадают также ива и осина на площади почти 400 квадратов.

Ранее, в ходе первого этапа строительства этой развязки, уже было вырублено более 5 тысяч деревьев. Это учитывая бунт местных жителей, которые в тяжкой битве сумели отвоевать более 500 берез.

Фото: «НашГород»

А сейчас Департамент городского хозяйства вновь выдал «Мостострою-11» порубочный билет. В этот раз на 81 дерево: 2 яблони, 72 березы и 7 тополей. Также вырубке подлежат ива и осина на площади 397 квадратных метров, и заросли самосевного и порослевого происхождения.

Фото: «НашГород»

«Снос зеленых насаждений осуществляется с оплатой компенсационной стоимости, которая зачисляется в бюджет города Тюмени. Средства, перечисляемые в бюджет города за снос зеленых насаждений, направляются на мероприятия по восполнению утраченных зеленых насаждений, сообщили «Нашему городу» в администрации Тюмени

Хоть власти и обещают провести компенсационное озеленение, но, как показывает практика, эта компенсация особо ничего не восполняет.

Фото: «НашГород»

Так при первом этапе строительства, обещали, что в рамках компенсационного озеленения в границах развязки посадят 545 берез и 8880 кустарников. Но на деле, по окончанию работ, было высажено лишь 403 березы. О кустарниках тогда вовсе забыли.

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#Новости#Алена Патрушева#Город
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