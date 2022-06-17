Тюменские власти вновь разрешили «Мостострою-11» вырубать деревья

Ранее, в ходе первого этапа строительства этой развязки, уже было вырублено более 5 тысяч деревьев. Это учитывая бунт местных жителей, которые в тяжкой битве сумели отвоевать более 500 берез.
А сейчас Департамент городского хозяйства вновь выдал «Мостострою-11» порубочный билет. В этот раз на 81 дерево: 2 яблони, 72 березы и 7 тополей. Также вырубке подлежат ива и осина на площади 397 квадратных метров, и заросли самосевного и порослевого происхождения.
«Снос зеленых насаждений осуществляется с оплатой компенсационной стоимости, которая зачисляется в бюджет города Тюмени. Средства, перечисляемые в бюджет города за снос зеленых насаждений, направляются на мероприятия по восполнению утраченных зеленых насаждений, сообщили «Нашему городу» в администрации Тюмени
Хоть власти и обещают провести компенсационное озеленение, но, как показывает практика, эта компенсация особо ничего не восполняет.
Так при первом этапе строительства, обещали, что в рамках компенсационного озеленения в границах развязки посадят 545 берез и 8880 кустарников. Но на деле, по окончанию работ, было высажено лишь 403 березы. О кустарниках тогда вовсе забыли.