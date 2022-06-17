Тюменские нейрохирурги разработали самый легкий пинцет в мире

Ноу-хау тюменских специалистов уже заинтересовались медики соседних государств. Первые партии пинцетов уже поступили в медицинские учреждения Киргизии и Узбекистана.
«Те аналоги, которые были у нас — американские, европейские, — не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжелые. А пинцет должен быть легким — операции длятся по 10-12 часов и здесь очень важна точность. Во-вторых, они пригорают. Этот пинцет не уступает, а в ряде случаев даже обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими компаниями», отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги провели сложную операцию на сердце младенцу весом в 2,5 килограмма. У малыша был диагностирован порок сердца. Операция длилась шесть часов и завершилась успешно.