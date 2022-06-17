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Тюменские нейрохирурги разработали самый легкий пинцет в мире

17 июня 04:57
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Уникальный хирургический пинцет весом 18 граммов разработали нейрохирурги Тюменской области. Аналогов медицинскому инструменту в мировой нейрохирургии пока нет — он является самым легким из имеющихся и весит в два раза меньше американского аналога.

Ноу-хау тюменских специалистов уже заинтересовались медики соседних государств. Первые партии пинцетов уже поступили в медицинские учреждения Киргизии и Узбекистана.

«Те аналоги, которые были у нас — американские, европейские, — не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжелые. А пинцет должен быть легким — операции длятся по 10-12 часов и здесь очень важна точность. Во-вторых, они пригорают. Этот пинцет не уступает, а в ряде случаев даже обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими компаниями», отметил главный врач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги провели сложную операцию на сердце младенцу весом в 2,5 килограмма. У малыша был диагностирован порок сердца. Операция длилась шесть часов и завершилась успешно.

#Новости#Нейрохирургия#Федеральный центр нейрохирургии#Валентина Бурнашева#Общество
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