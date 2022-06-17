Тюменские нейрохирурги изобрели самый легкий пинцет в мире

К разработке тюменских специалистов уже проявили интерес медики соседних стран. Первые партии пинцетов закупили в медицинские учреждения Киргизии и Узбекистана.
«Те аналоги, которые были у нас американские, европейские, не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, они пригорают. Этот пинцет не уступает, а в ряде случаев даже обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими компаниями»,отметил главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги провели сложную операцию на сердце младенцу весом в 2,5 килограмма. У малыша был диагностирован порок сердца. Операция длилась шесть часов и завершилась успешно.
К слову, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.