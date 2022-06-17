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Тюменские нейрохирурги изобрели самый легкий пинцет в мире

17 июня 14:03
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Уникальный хирургический пинцет весом 18 граммов разработали нейрохирурги Тюменской области. Аналогов медицинскому инструменту в мировой нейрохирургии пока нет — он является самым легким из имеющихся и весит в два раза меньше американского аналога, сообщает региональный депздрав.

К разработке тюменских специалистов уже проявили интерес медики соседних стран. Первые партии пинцетов закупили в медицинские учреждения Киргизии и Узбекистана.

«Те аналоги, которые были у нас американские, европейские, не совсем устраивали в процессе работы. Во-первых, они тяжелые. Во-вторых, они пригорают. Этот пинцет не уступает, а в ряде случаев даже обладает лучшими характеристиками в сравнении с ведущими компаниями»,отметил главврач Федерального центра нейрохирургии Альберт Суфианов.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги провели сложную операцию на сердце младенцу весом в 2,5 килограмма. У малыша был диагностирован порок сердца. Операция длилась шесть часов и завершилась успешно.

К слову, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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