Тюменская область подписала соглашение с крупнейшей нефтесервисной компанией

«С учетом антироссийских экономических санкций мы видим большие перспективы для обеспечения технологического суверенитета в этой очень важной для нас сфере. Нефть и газ покупать будут всегда. С точки зрения технологий их добычи, транспортировки и переработки мы должны быть независимы»,пояснил губернатор.