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Тюменская область подписала соглашение с крупнейшей нефтесервисной компанией

17 июня 17:13
Фото: Правительство Тюменской области
В первый день форума ПМЭФ-2022 губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соглашение с компанией «Интегра менеджмент». Предприятие занимается нефтесервисом и поставкой оборудования, сообщает Информационный центр регионального правительства.

Такое сотрудничество положительно скажется на экономическом развитии Тюменской области.

«С учетом антироссийских экономических санкций мы видим большие перспективы для обеспечения технологического суверенитета в этой очень важной для нас сфере. Нефть и газ покупать будут всегда. С точки зрения технологий их добычи, транспортировки и переработки мы должны быть независимы»,пояснил губернатор.

В рамках первого дня форума Александр Моор также провел рабочую встречу с представителями «Газпрома». Стороны обсудили перспективы важного для региона предприятия «Тюменские моторостроители».

Правительство Тюменской области ежедневно работает над повышением инвестиционной привлекательности и развитием экономики региона, подчеркнул Александр Моор.

В свою очередь напомним, что в прошлом году Тюменская область по показателям инвестиционной привлекательности вошла в десятку самых успешных регионов России.

Также большое значение для экономики области и страны в целом стало создание Тюменского нефтегазового кластера. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%. В ассоциацию вступили уже около 70 крупнейших российских компаний.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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