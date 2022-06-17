Тюменская область подписала соглашение с крупнейшей нефтесервисной компанией

Такое сотрудничество положительно скажется на экономическом развитии Тюменской области.
«С учетом антироссийских экономических санкций мы видим большие перспективы для обеспечения технологического суверенитета в этой очень важной для нас сфере. Нефть и газ покупать будут всегда. С точки зрения технологий их добычи, транспортировки и переработки мы должны быть независимы»,пояснил губернатор.
В рамках первого дня форума Александр Моор также провел рабочую встречу с представителями «Газпрома». Стороны обсудили перспективы важного для региона предприятия «Тюменские моторостроители».
Правительство Тюменской области ежедневно работает над повышением инвестиционной привлекательности и развитием экономики региона, подчеркнул Александр Моор.
В свою очередь напомним, что в прошлом году Тюменская область по показателям инвестиционной привлекательности вошла в десятку самых успешных регионов России.
Также большое значение для экономики области и страны в целом стало создание Тюменского нефтегазового кластера. Цель проекта — снизить к 2024 году доли импортного оборудования и услуг в нефтегазовой отрасли до 40%. В ассоциацию вступили уже около 70 крупнейших российских компаний.