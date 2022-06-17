Тюменская область и Армения займутся развитием параллельного импорта и туризма

Свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили представители обоих сторон в ходе Петербургского международного экономического форума
«На сегодняшний день торговый оборот с Арменией небольшой. Но это говорит только о том, торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал, который в текущих условиях далеко еще не раскрыт», отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне Тюменская область и компания «Новый сухопутный Зерновой Коридор» подписали на форуме договор о строительстве линейного элеватора с объемом вместимости до 200 тысяч тонн зерна. Сооружение позволит аграриям региона увеличить объемы производства зерновых культур.