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Тюменская область и Армения займутся развитием параллельного импорта и туризма

17 июня 03:30
Фото: Информационный центр Правительства ТО
Тюменская область и Армения планируют вести совместную работу в области взаимного туризма, культуры, социально-экономических отрасли и сфере параллельного импорта по той номенклатуре, которая интересна тюменским предприятиям.

Свои подписи в меморандуме о сотрудничестве поставили представители обоих сторон в ходе Петербургского международного экономического форума

«На сегодняшний день торговый оборот с Арменией небольшой. Но это говорит только о том, торговые отношения с Арменией имеют большой потенциал, который в текущих условиях далеко еще не раскрыт», отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне Тюменская область и компания «Новый сухопутный Зерновой Коридор» подписали на форуме договор о строительстве линейного элеватора с объемом вместимости до 200 тысяч тонн зерна. Сооружение позволит аграриям региона увеличить объемы производства зерновых культур.

#Новости#ПМЭФ#Валентина Бурнашева#Экономика
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